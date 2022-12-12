動畫歌王水木一郎肺癌逝世 享壽74歲[影]

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有「動畫歌王」之稱的日本歌手水木一郎6日因肺癌病逝，享壽74歲。（圖取自twitter.com/aniki_z）

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）有「動畫歌王」之稱的日本歌手水木一郎所屬的經紀公司今天表示，水木一郎6日因肺癌病逝，享壽74歲。與癌症奮鬥一年多的他上個月還坐著輪椅上獻唱「無敵鐵金剛」主題曲。

水木一郎（本名早川俊夫）所屬的經紀公司官網表示，水木於12月6日下午6時50分因肺癌病逝，對於大家的深厚情誼，由衷感謝。

官網還指出，去年4月水木得知罹患肺癌後，多次進出醫院接受放射線治療、藥物治療，與病魔奮鬥了1年7月。不過，他12月6日由救護車送醫急救回天乏術，癌細胞轉移到腦部、淋巴節等處。水木病情嚴重時仍堅持不退休，要唱到最後，持續接受治療和復健，最後的表演就是11月27日的現場演唱，他當時還滿臉笑容。

11月時，水木坐著輪椅現身日本歌手協會舉辦的「第49屆歌謠祭」獻唱「無敵鐵金剛」主題曲。他唱過的動畫歌曲、特攝劇主題曲共逾1200首，包括「大魔神」、「宇宙騎士」、「假面騎士」、「超級戰隊系列」等。（編輯：高照芬）1111212