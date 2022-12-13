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夏威夷「末代公主」辭世 享耆壽96歲

2022/12/13 10:37（12/13 10:56 更新）
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人稱夏威夷「末代公主」的卡瓦納納科亞11日與世長辭，享耆壽96歲。（美聯社）
人稱夏威夷「末代公主」的卡瓦納納科亞11日與世長辭，享耆壽96歲。（美聯社）
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（中央社夏威夷州凱路亞柯納12日綜合外電報導）美國夏威夷伊奧拉尼宮今天宣布，人稱夏威夷「末代公主」的卡瓦納納科亞（Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa）昨天與世長辭，享耆壽96歲。

法新社報導，卡瓦納納科亞並無正式頭銜，但她是夏威夷王國貴族家庭後裔，夏威夷王國在19世紀末被商業墾殖者推翻。

昔日夏威夷王國的王室官邸「伊奧拉尼宮」（Iolani Palace）發出聲明哀悼。根據聲明，卡瓦納納科亞昨晚在位於怒安奴（Nu'uanu）住處安詳離世，妻子維洛尼卡（Veronica Gail Kawananakoa）隨侍在側。

維洛尼卡表示，卡瓦納納科亞對夏威夷和人民的愛將令人永誌不忘，「我會全心全意地想念她」。

聲明未透露死因，但「夏威夷即時新聞」（Hawaii News Now）網站提到她身體狀況一直都不好。

夏威夷州長葛林（Josh Green）下令降半旗直到18日晚上為止。

葛林表示，她和妻子對卡瓦納納科亞過世深感悲痛，並說卡瓦納納科亞「以尊嚴和謙遜的態度承受她的地位分量，並且豐富了她所接觸到的每個人的生命，並且像許多在她之前的王室貴族一樣，為她的人民留下不朽的遺產」。

卡瓦納納科亞是一名愛爾蘭商人的曾孫女，這名商人在夏威夷種植甘蔗致富。卡瓦納納科亞5歲時被王室收養，就在王室被廢30多年後。

夏威夷群島曾是一系列獨立酋邦的所在地，直到19世紀初在卡美哈美哈（Kamehameha）王朝統一下成為單一王國。夏威夷王國與其他主權國家獨立貿易，直到1898年被美國兼併。

夏威夷1959年成為美國聯邦第50州。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1111213

#卡瓦納納科亞
#夏威夷
#葛林
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