香港作家西西過世享壽85歲 寫作不輟今年初才出書欽天監

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）根據香港「端傳媒」報導，作家西西今天早晨因心臟衰竭於醫院安詳離世，享壽85歲，最早出版西西代表作「我城」的素葉工作坊刊出訃聞表示：「西西一生，精彩、愉快，並且有益，有意義。我們都會懷念她。」

西西 西西（原名張彥）小檔案 1937年10月7日生於上海，1950年隨父母移居香港

經歷：

「大姆指周報」創辦人之一

成立素葉出版社，出版「素葉文學」雜誌並任編輯

1989年患乳癌，康復後因後遺症致右手失靈，改用左手寫作

「大姆指周報」創辦人之一 成立素葉出版社，出版「素葉文學」雜誌並任編輯 1989年患乳癌，康復後因後遺症致右手失靈，改用左手寫作 作品：

電影劇本「黛綠年華」、「窗」

小說「像我這樣的一個女子」、「致西緒福斯」、「手卷」、「飛氈」、「欽天監」等 資料來源：香港中文大學 看更多 關閉 本名張彥，1937年生於上海，1950年定居香港，香港葛量洪教育學院（今香港教育大學，教育學院前身）畢業，曾任教職，著作豐富，包括詩集、散文、長短篇小說等30多種，1983年以「像我這樣的一個女子」獲「聯合報」小說獎推薦獎，開啟與台灣的文學緣，2005年獲「星洲日報」的「花蹤世界華文文學獎」，2011年為香港書展「年度文學作家」，2018年獲「紐曼華語文學獎」。

西西自1974年開始在報章連載關於她自己在香港的故事「我城」，「亞洲周刊」評為廿世紀中文小說百強之一。

西西因患乳癌入院，手術康復後因後遺症致右手失靈，改用左手寫作，1992年出版「哀悼乳房」一書，反省病中身心感應，全面揭露疾病的因果，同時襯托一個知識份子面對癌症時如真似幻的人生體會，曾被改編成電影「天生一對」；西西為了復健右手，以製作微型屋和毛熊等手工藝自我治療，先後完成「我的喬治亞」及「縫熊志」等書。

西西寫作不輟，今年初完成小說「欽天監」，帶讀者見證中國可能與西方科學並駕齊驅的轉捩點，創作期間參觀北京明代遺跡慈寧花園，研究「易經」以及康熙年間有關「欽天監」的歷史。

台灣目宿媒體計畫「他們在島嶼寫作」計畫，陸續推出一系列作家紀錄片，2015年由香港導演陳果執導拍攝「我城」，詳實記錄西西的寫作日常與生活步調，以及作家穿梭在香港「我城」的虔誠身影。（編輯：屈享平）1111218