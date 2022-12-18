巴西文學巨匠皮農離世 享壽85歲

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）作品被翻譯超過30種語言的巴西女作家內莉達．皮農（Nelida Pinon），其所屬出版社宣布她在今天與世長辭，享壽85歲。

出版社Record發布聲明稱：「內莉達．皮農今天在葡萄牙里斯本（Lisbon）一家醫院逝世。其死因尚未得到確認。」

她的遺體將運回巴西，安葬在里約熱內盧（Rio de Janeiro）一處墓園屬於「巴西文學院」 （Brazilian Academy of Letters，ABL）的陵墓裡。

巴西文學院主席、「環球日報」（O Globo）專欄作家白瑞拉（Merval Pereira）告訴該報：「皮農離世對巴西文學來說是巨大的損失；她可能是當代最偉大的巴西作家。」

皮農於1937年在里約熱內盧出生。2005年，她憑藉其所有作品獲得西班牙阿斯圖里亞斯親王獎（Prince of Asturias Prize for Literature），這個獎項被認為是西班牙的諾貝爾文學獎。

皮農出版了大約20本書，包括1972年小說「激情之家」（The House of Passion ）和1984年「夢想共和國」（The Republic of Dreams），靈感來自她的家庭從西班牙加利西亞（Galicia）移民到巴西的故事。

皮農也寫了若干短篇小說集。她是多方面的先驅，1998年成為西班牙聖地牙哥德孔波斯特拉大學（University of Santiago de Compostela）的第一位女榮譽博士；她於1989年加入「巴西文學院」，7年後成為該學院創立一個世紀以來首位女性主席。（譯者：紀錦玲/核稿：楊明暐）1111218