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中國青年京劇藝術家儲蘭蘭傳染疫猝死 享年40歲

2022/12/20 16:27（12/20 16:40 更新）
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中國大陸京劇表演藝術家、「新京劇」創始人儲蘭蘭18日去世，享年40歲，有傳聞指她疑因COVID-19併發症猝死。（圖取自儲蘭蘭微博網頁weibo.com）
中國大陸京劇表演藝術家、「新京劇」創始人儲蘭蘭18日去世，享年40歲，有傳聞指她疑因COVID-19併發症猝死。（圖取自儲蘭蘭微博網頁weibo.com）
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（中央社台北20日電）中國大陸京劇表演藝術家、「新京劇」創始人儲蘭蘭18日去世，享年40歲。事出突然，有傳聞指她疑因COVID-19併發症猝死，留下7歲兒子。

港媒星島網報導指，有傳她疑因染疫併發症猝死。報導附上其母親向親友發布的訃告，指心愛的女兒儲蘭蘭「因病搶救無效不幸逝世」，並指根據她生前遺願，也考慮當前疫情狀況，喪事從簡。

自媒體「娛我有約」指出，儲蘭蘭所任職的北京戲曲藝術職業學院也在學校公布欄內發布正式訃告。儲蘭蘭在12月還在自己的微信朋友圈連發了多條動態，最後一條動態停留在12月10日，此時她並沒有什麼異常。

儲蘭蘭1983年5月出生，本月18日凌晨1時去世。據北京日報京報網，儲蘭蘭生前獲獎無數，多次登台央視晚會，還曾拍攝過新京劇電視劇、電影及京劇舞台劇等。她師承張派藝術傳人蔡英蓮，是京劇大師張君秋的再傳弟子，長期在北京戲曲藝術職業學院任教，並且創立了「新京劇」，一直致力於京劇藝術的創新和傳播推廣。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1111220

#儲蘭蘭
#蔡英蓮
#張君秋
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