香料烤雞咖哩據傳他所創 英主廚辭世享壽77歲

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（中央社格拉斯哥21日綜合外電報導）香料烤雞咖哩（chicken tikka masala）被公認為是英國「國菜」之一。外電指出據稱是這道英國國民美食發明者的蘇格蘭格拉斯哥主廚阿里已於19日辭世，享壽77歲。

法新社報導，姪子阿邁德（Andleeb Ahmed）表示，阿里（Ahmed Aslam Ali）是在19日上午辭世，身後遺有妻子、3個兒子與2個女兒。1970年代他在自家餐廳Shish Mahal從罐裝番茄湯改良的醬汁發想，研發出這道名菜。

阿邁德說：「阿里每天都會在他的餐廳吃午餐，這餐廳是他的命根子，主廚們會幫他做咖哩，但我不確定他是不是常吃香料烤雞咖哩。」

阿邁德表示，叔父是完美主義者，充滿活力，「去年他身體不好，耶誕節我去醫院看他，他低著頭。我待了10分鐘後要離開，他才抬起頭說你該在工作才是」。

阿里2009年接受法新社訪問時表示，會發想出香料烤雞咖哩這道菜，得要從一位客人當初抱怨雞肉太柴說起。

阿里當時說：「香料烤雞咖哩就是在這間餐廳發明的，以前我們常做碳烤雞塊，但有天一位客人說有點乾，幫忙加點醬。」

「我們就想，不如用點醬汁來烹調雞肉，於是我們就用加了優格、奶油和香料的醬料來做。」

香料烤雞咖哩成為英國餐廳最受歡迎的菜餚，雖然確切起源難以證實，但一般認為這是因應西方人口味而改良出的料理。

阿里說，香料烤雞咖哩會依照顧客口味來準備，「通常他們不接受熱咖哩，所以我們用優格和奶油來煮」。

前英國外交大臣庫克（Robin Cook）曾形容，香料烤雞咖哩是英國文化的重要組成。

庫克2001年在一場關於英國認同的演說說：「香料烤雞咖哩現在是真正的英國國民美食，不僅因為人氣高，也因為它完美詮釋英國對外部影響的接納和適應。」

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阿里是巴基斯坦旁遮普（Punjab）省出身，年幼時隨家人移居格拉斯哥，1964年開設Shish Mahal餐廳。他曾說，希望把這道菜獻給格拉斯哥，回饋第二故鄉。

阿里在2009年想讓香料烤雞咖哩能比照香檳、帕瑪火腿（Parma Ham）及希臘菲達乳酪（Greek Feta）般「正名」，盼獲歐盟「原產地名稱保護」（Protected Designation of Origin）認證，可惜最後沒能成功。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1111222