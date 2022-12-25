英國電音天團Faithless主唱Maxi Jazz離世 享壽65歲

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影片來源：FaithlessVEVO

（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國電子音樂天團「無信念合唱團」（Faithless）今天表示，唱紅God Is a DJ、Insomnia等電音金曲的樂團主唱Maxi Jazz已離開人世，享壽65歲。

Faithless另兩名核心成員Rollo和Sister Bliss在臉書（Facebook）上發布的聲明中說：「他是在許多面向上改變我們人生的人。他給了我們的音樂正確的意義和訊息。」

Faithless在推特（Twitter）上表示，Maxi Jazz在睡夢中安詳離世，但沒對確切死因多做說明。

Maxi Jazz本名佛瑞塞（Maxwell Fraser），1957年生於倫敦南部的伯立克斯頓（Brixton），他在1995年協助創立Faithless，該團日後成為英國及全球最熱門的舞曲天團之一。

英國DJ MistaJam在推特上談到Maxi Jazz時說：「他是世上最仁慈的人，身上散發著這樣的光芒，他的言行舉止感動了我們很多人。」

Faithless於1995年發表的歌曲Insomnia，最大的特色就是Maxi Jazz以饒舌方式唸著「我無法入睡」（I can't get no sleep），曾在2013年被電子舞曲雜誌Mixmag的讀者票選為史上最偉大舞曲排行榜第5名。

Insomnia在許多歐洲國家的舞曲排行榜名列前茅，2020年Maxi Jazz受訪時還因此戲稱：「如果每次有人來一句『我無法入睡』，我就能拿到一英鎊的話，我可能（有錢到）住在太空站上了。」

Faithless在聲明中說：「他是個才華洋溢的作詞人、DJ、佛教徒、出色的舞台表演家、汽車愛好者、健談又英俊的人、有道德的人、天才。」（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1111225