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金馬電影原創音樂得主許志遠病逝 享年48歲

2022/12/25 19:58（12/25 20:36 更新）
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圖為許志遠2018年11月抱回金馬獎最佳原創電影音樂。（中央社檔案照片）
圖為許志遠2018年11月抱回金馬獎最佳原創電影音樂。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北25日電）金馬獎得主、知名音樂人許志遠（DJ Point）昨天病逝，享年48歲，資深音樂人李威在臉書證實噩耗；今年許志遠才替金馬得獎作品「一家子兒咕咕叫」、「神人之家」製作配樂。

許志遠曾是「重傷害」、「潑猴樂團」DJ，擅於將電子樂融入傳統戲曲之中，音樂作品豐富，2015年和音樂大師林強合作組成「志樂制樂」工作室，主要製作電影、紀錄片配樂，偶爾兩人也會以電腦樂隊組合團隊演出。

許志遠曾以2017年以「強尼凱克」入圍第54屆金馬獎最佳原創電影音樂，2018年成功以「地球最後的夜晚」抱回第55屆金馬獎最佳原創電影音樂，今年也為金馬得獎作品「一家子兒咕咕叫」、「神人之家」製作電影音樂。

與許志遠因音樂相識、成為忘年之交的資深音樂人李威，在臉書（Facebook）放出多張與許志遠的合照，透露上週就收到許志遠病危消息，前往醫院探望對方並握著彼此的手，他表示會永遠記住手心的溫度，「一位偉大的電子音樂先行者，一位特立獨行者，不隨波逐流，堅持自己的夢想，不與生活妥協，清貧一生，像朵蓮花般的清高」。

許志遠病逝消息傳出後，許多電影人、音樂人也在社群發文哀悼，感慨圈內又痛失一名英才。（編輯：陳仁華）1111225

#許志遠
#李威
#第54屆金馬獎
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