林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞

（中央社記者葉冠吟台北12日電）被歌手林俊傑視為恩師、為歌曲「曹操」填詞的台灣知名音樂人林秋離，昨天病逝，享壽62歲；歌手妻子熊美玲與今年捐肝給父親的兒子林雨果今天相繼在臉書發出噩耗。

林秋離是台灣知名作詞人、唱片製作人，曾任台灣海蝶音樂董事長，並在新加坡發掘林俊傑、阿杜等知名歌手，許多膾炙人口的歌曲，包括江蕙的「苦酒的探戈」、黃鶯鶯的「哭砂」、張惠妹的「剪愛」與「聽海」、阿杜的「天黑」，以及林俊傑的「曹操」與「不為誰而作的歌」，皆由林秋離填詞。

不過，林秋離近8、9年來飽受肝病之苦，有肝硬化、肝癌症狀，今年11月底接受大兒子捐肝。林秋離的妻子熊美玲先前在社群表示，丈夫術後送入加護病房觀察，12月3日晚間又緊急2度動刀，希望親友為他禱告，不料今早發文：「秋離老師昨日20221211下午，離開我們了，感恩這段時間每位朋友祝福銘感於心。」

林秋離的大兒子林雨果今天也在社群寫下對父親的話，透露父親將林俊傑的「不為誰而作的歌」設為手機鈴聲，「每當我要找他，有話想對他說，我也會先聽見JJ為他詮釋的這段訊息－－致每個在我們生命中有名無名、有意無意、對我們伸出手幫助的每一個人」。

林雨果表示，父親林秋離於昨天下午4時49分，在他與母親、弟弟陪伴下，安詳上路，放下了2年來的病痛與壓力。他指出，爸爸一生浪漫灑脫，行事秉持自我風格，造就了影響超過三代人的音樂作品，以及在家人心中永遠存在的頑童形象。

林雨果寫道：「在他笑話連篇的言語之下，有著一顆堅忍、不屈服的心，於是他挺過了70年代獨自打拚的孤獨、80年代出道的困難、90年代成名的風雨、00年代投入經營的艱困、10年代嘗試教導下一代學生的種種障礙。當然，還有在這2年病痛期間所承受的一切苦痛。」

但林雨果認為，對父親而言最大的成就，「是得以與我媽媽熊美玲老師相守，以及創造了我們這2個兒子」。

林雨果不後悔今年11月捐贈55%肝臟延續父親生命，他表示，「也許會是20年，也許會是2個月，或者是2個星期，但我不計較那時間的長短。把我的一部分給他是我最堅定的決定，沒有之一。」他並感性對父親喊話：「我永遠愛你。」（編輯：張雅淨）1111212