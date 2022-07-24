肝基會篩檢3千人逾半有脂肪肝 肥胖者異常率達72%

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）肝基會今天在全台舉行免費腹部超音波檢查活動，檢驗3205人，約82.8%檢查異常，其中患有脂肪肝比率為57.2%，尤其肥胖者異常率高達72%，醫師擔憂未來脂肪肝恐成台灣新國病。

肝病防治學術基金會自2021年起推動「全民腹超十年計畫」，據2021年全台免費腹部超音波檢查結果發現，1912名參與民眾檢查異常多達1680人，以1064人患有脂肪肝最多。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘在今天記者會中表示，脂肪肝對國民健康影響不亞於B肝、C肝，因為所謂慢性肝病三部曲，起因除了B肝、C肝帶原，還包含脂肪肝，都會導致肝臟發炎、演變為肝硬化，再惡化成肝癌。台灣40歲以上民眾已超過半數有脂肪肝問題，脂肪肝將成為未來國病。

肝基會今天在全台灣16家醫療院所同步舉辦免費腹超活動，從上午8時30分至11時30分，耗時3小時檢驗3205人。楊培銘說，今天檢查發現有1833名受檢民眾患有脂肪肝，比率高達57.2%。

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楊培銘特別提到，這次全台腹超檢查，台大醫院雲林分院對報名資格設下限制，需要身體質量指數（BMI）大於27，結果有脂肪肝的比率高達72%，顯示肥胖與脂肪肝有密切關係。肥胖不只傷害心血管，也會影響肝臟等其他器官。

肝基會強調，定期追蹤的目的就是希望早期發現肝癌，如果已有肝硬化，必須每3個月抽血檢驗甲型胎兒蛋白及肝細胞發炎指數AST與ALT，並接受腹部超音波檢查；尚未有肝硬化但有慢性發炎者，約每3至6個月追蹤一次；健康帶原者則至少一年檢查一次。（編輯：張雅淨）1110724