B肝病毒突變寄生肝臟抽血難測 4大肝癌危險群注意

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（中央社記者江慧珺台北25日電）B肝健康帶原者仍可能罹癌。榮陽交團隊最新研究發現，B肝病毒突變可寄生在肝臟，抽血也難測出高病毒量，逾50歲、男性、家族病史、可測到病毒，就是肝癌高危險群。

慢性B型肝炎患者的抽血與腹部超音波檢查正常，顯示病毒量低，為健康帶原者，但陽明交通大學與台北榮民總醫院今天召開記者會，說明B肝病毒破壞肝臟的新機轉，健康帶原者也可能罹患肝癌。

台北榮總醫學研究部研究員梁毓津說明，B肝病毒要從血液進入人體細胞內才能複製，進出細胞則要靠病毒表面抗原，即病毒外套膜，如人類穿了外套才出門，病毒在細胞內複製後穿上外套，再釋出到血液中，抽血才測出病毒量。

但最新研究發現，有B肝病毒的外套膜若帶有PreS/S基因突變，如同外套破損無法穿出門，病毒就滯留在肝細胞持續複製，如同寄生在肝臟內，無法釋放到血液，也躲避免疫的偵測與攻擊。

主持研究的陽明交大臨床醫學研究所講座教授、台北榮總醫學研究部特約主治醫師吳肇卿說明，這顯示感染B肝病毒變異株的患者，抽血檢查可能低估病毒量，且B肝病毒寄生在肝臟中，會慢慢破壞肝臟，提高肝硬化或肝癌的風險。

「現在的B肝治療標準還不夠。」吳肇卿說，現行健保給付B肝抗病毒藥物標準，要抽血檢測病毒量大於每毫升2000國際單位，但這項研究顯示，部分患者可能是肝癌高危險群，卻因抽血檢查病毒量被低估，不符合用藥資格，治療上有很大的灰色地帶。

台北榮總轉譯研究科主任吳俊穎也提到，台灣B肝用藥給付標準相對較嚴格，確實有不少病患不符合健保用藥標準，卻發生肝癌；國際上大多傾向及早治療，並持續擴大B肝抗病毒用藥對象，才能降低後續肝硬化或肝癌的發生率與死亡率。

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吳肇卿也與博士班研究生、林口長庚醫院肝膽腸胃科主治醫師滕威發展出預測肝癌的危險量表，指標為年齡、性別、家族病史與病毒量，只要大於或等於9分，如若年齡大於50歲、男性、有肝癌家族史、體內可偵測到病毒，就是肝癌高危險群。

吳肇卿說，這個簡易量表可預測目前不符合健保用藥的B肝病人發生肝癌的危險機率，以及抗病毒藥物對降低肝癌風險的效益，估計有3成處於治療灰色地帶的患者，也應該接受抗病毒藥物治療。（編輯：管中維）1110325