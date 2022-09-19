健檢發現肝臟異常者近8成 醫籲定期追蹤及時治療

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市澄清醫院中港院區日前為195名民眾免費腹部超音波檢查時發現，肝臟異常者高達77.9%；醫師李政祺今天表示，其中91人有脂肪肝現象，提醒要定期追蹤、及時治療。

澄清醫院中港院區胃腸肝膽科醫師李政祺在新聞稿中說明，日前在一次免費「全民超音波檢查」活動中，中港澄清醫院共為195人進行腹部超音波，發現有異常者高達152人，約占77.9%。

李政祺指出，其中疑似肝癌者6人、肝實質病變有9人、良性肝腫瘤36人、膽息肉11人、脾腫大3人，都進一步安排就醫診治；值得注意的是，有91名受檢民眾有脂肪肝，占所有異常人數比率高達59.8%。

李政祺表示，從平常腹超檢查數據統計來看，患有脂肪肝的異常總人數，等於是10人中，就有2人有脂肪肝，因肝炎初期多數不會自覺症狀，當脂肪肝轉為脂肪肝炎，若未及時治療檢查，便有成為肝硬化，甚至演變為肝癌的風險。

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李政祺提醒，特別是患有肥胖、糖尿病、血脂異常，以及代謝症候群等疾患者更容易有脂肪肝，而B、C肝患者本來就是肝癌高危險群，一定要每半年追蹤1次超音波及血液胎兒蛋白檢查，不可不慎。

澄清醫院癌症防治中心副主任林佩儀表示，根據院內肝癌個案數統計，從2021年至今年8月底，診斷為第3期與第4期的肝癌患者為39人，平均每1個月就有2人，所有個案目前皆在個管師追蹤下回診治療，呼籲唯有定期檢查追蹤，才能遠離病變威脅。（編輯：陳仁華）1110919