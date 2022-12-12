林俊傑哀悼恩師 視林秋離為「我音樂世界的英雄」

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台灣知名作詞人林秋離（右）11日因病逝世，享壽62歲。金曲歌王林俊傑（左）得知噩耗，以「我音樂世界裡的英雄」悼念一路陪伴自己長大的恩師。（圖取自facebook.com/JJLin）

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）台灣知名作詞人林秋離昨天因病逝世，享壽62歲，他與金曲歌王林俊傑師徒情誼長達20年。林俊傑得知噩耗，也以「我音樂世界裡的英雄」悼念一路陪伴自己長大的恩師。

林秋離擔任海蝶音樂董事長期間，在新加坡挖掘林俊傑，為他親自填詞多首膾炙人口好歌，包含「曹操」、「西界」、「 不為誰而作的歌」，助他登上金曲歌王寶座，林俊傑也多次提及視林秋離為自己的恩師。

得知林秋離逝世，林俊傑透過經紀公司回應，「很痛心、很不捨，音樂界失去了一位傳奇作詞人，而我失去了這位發掘我、一直很疼我的林秋離老師」。

林俊傑今天下午也在臉書專頁分享年輕時，他與歌手阿杜、恩師林秋離、師母熊美玲的合照。

林俊傑用「江南」歌詞悼念恩師，並寫下：「林秋離老師，你在我心裡一直都是那位偉大的恩師，在我的音樂世界裡的大家長。你看著我從一個懵懵懂懂的小男生一路長大，我不懂得表達自己，所以我們攜手並肩，用一首一首的作品記錄我們的人生。」

林俊傑表示，「我會非常想念你，想念你的幽默，想念聽你分享你作品中的許多巧思，想念能夠在夜深人靜時和你分享許多心中的靈感」。他更用「我音樂世界裡的英雄」形容對方，祝恩師一路好走。（編輯：張雅淨）1111212