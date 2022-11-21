灌籃高手赤木剛憲聲優梁田清之逝世 享年57歲

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日本媒體報導，曾為日本動畫「灌籃高手」角色赤木剛憲配音的聲優梁田清之逝世，享年57歲。（圖取自twitter.com/movie_slamdunk）

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本媒體報導，曾為日本動畫「灌籃高手」角色「大猩猩」赤木剛憲配音的聲優梁田清之逝世，享年57歲。

日本媒體Sanspo報導，梁田清之的聲優好友真殿光昭今天透過推特透露他離世的消息。

梁田清之曾在1993年至1996年播出的人氣動畫「灌籃高手」中為赤木剛憲配音，其他參與演出的知名作品包括動畫「死神」的握菱鐵裁、「鎧傳」的鬼魔將朱天，以及「秀逗泰山」的梁師父等。

真殿光昭在推特發文表示，由於梁田清之沒有經紀公司，因此他在梁田清之妻子的授意下，代為向聲優業界以及梁田清之的粉絲傳達他逝世的遺憾消息，並表示衷心為故人祈求冥福。文中並未說明他的逝世原因。

消息傳出後，包括齋賀光希、永島由子、深見梨加、武虎等眾多聲優，以及梁田清之的粉絲均在這則推文下留言哀悼。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1111121