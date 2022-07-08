灌籃高手劇場版12月上映 湘北5虎預告現身

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（中央社東京8日綜合外電報導）一段19秒預告片，宣告日本人氣漫畫「灌籃高手」劇場版將於12月3日在日本上映，讓期待已久的粉絲雀躍不已，而「湘北」5虎全數現身的片段，更讓粉絲對電影充滿期待。

井上雄彥以高中籃球為主軸的漫畫「灌籃高手」，自推出以來就一直享有超高人氣，陸續推出的電視、電影作品也受到粉絲的熱烈歡迎，這次傳來最新電影力作將要推出的消息，更讓粉絲感到無比興奮。

推特（Twitter）帳號「映画『THE FIRST SLAM DUNK』公式 」這次釋出一段19秒的影片，讓粉絲一窺這部「灌籃高手」最新電影的細節。

19秒的預告片中，除確定片名就叫「THE FIRST SLAM DUNK」，「灌籃高手」主角湘北高中籃球隊的先發5人：櫻木花道、流川楓、三井壽、宮城良田、赤木剛憲一一現身，更透露電影將於2022年12月3日在日本推出。

映画『THE FIRST SLAM DUNK』公式的推文中，也可看見湘北5虎各自搭配不同標語的5張電影海報，也讓粉絲看得熱血沸騰。（編輯：李晉緯）1110708