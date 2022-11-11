灌籃高手台版海報曝光 井上雄彥盼賦予角色新生命

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（中央社記者王心妤台北11日電）以高中籃球為主軸的經典漫畫「灌籃高手」日前公布預告後引熱議，台灣發行商今天公開台灣版海報，作者井上雄彥這次擔任編導，盼以全新視角創作電影，賦予每個角色新的生命。

「灌籃高手」以高中籃球為主題，從1990年在「週刊少年JUMP」連載至1996年，推出了31集單行本。電影版「灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK」由原作者井上雄彥擔任編劇與導演。

「灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK」之前公開的預告中，「灌籃高手」主角湘北高中籃球隊的先發5人，櫻木花道、流川楓、三井壽、宮城良田、赤木剛憲都現身，日本訂於12月3日上映。

井上雄彥在官網表示，著手製作電影多年，雖然連載已經結束，但角色們依舊活在他的心中，隨著年紀增長對每個人物的各個角度都增加不同的觀感，因此想以全新視角來創作電影，賦予每個角色新的生命。

井上雄彥表示，這對陌生人來說是初次認識的作品，對於熟悉的人來說，也像是第一次見到一樣，希望大家帶著初心來看The First Slam Dunk找回最初的悸動。

「灌籃高手The First Slam Dunk」明年1月13日全台上映。（編輯：張芷瑄）1111111