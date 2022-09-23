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灌籃高手電影版2023年在台上映 井上雄彥親編導[影]

2022/9/23 16:17（9/23 16:44 更新）
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「灌籃高手」電影版明年1月13日將在台灣上映。（圖取自東映動畫 YouTube頻道網頁youtube.com）
「灌籃高手」電影版明年1月13日將在台灣上映。（圖取自東映動畫 YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者王心妤台北23日電）以高中籃球為主軸的經典漫畫「灌籃高手」推出以來都擁有高人氣，繼公開首支預告後，台灣片商双喜也宣布電影版THE FIRST SLAM DUNK將於明年1月13日在台灣上映。

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「灌籃高手」以高中籃球為主題，從1990年在「週刊少年JUMP」連載至1996年，推出了31集單行本。

電影版THE FIRST SLAM DUNK由原作者井上雄彥擔任編劇與導演，消息曝光後，也引起粉絲熱烈討論。而THE FIRST SLAM DUNK之前曝光的預告中，「灌籃高手」主角湘北高中籃球隊的先發5人，櫻木花道、流川楓、三井壽、宮城良田、赤木剛憲都現身，日本訂於12月3日上映。（編輯：張雅淨）1110923

影片來源：東映アニメーション公式YouTubeチャンネル
影片來源：東映アニメーション公式YouTubeチャンネル
井上雄彥
灌籃高手劇場版12月上映 湘北5虎預告現身[影]
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