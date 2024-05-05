東京都政府斥資推動光雕投影 擴大夜間觀光經濟效益

東京都政府為振興觀光，在年度預算編列9億5000萬日圓（約新台幣2億元）推動TOKYO Night & Light（東京夜與光）計畫，相關費用還另外編列10億日圓，活動從2月25日起實施，在48層樓、高約240公尺的東京都廳大樓施以光雕，獲金氏世界紀錄認定為全球最大建築光雕投影秀。

東京都政府估算經濟效益可達近20億日圓，但實施光雕投影計畫，引來罵聲不斷，包括「太浪費」、「拿人民納稅錢當散財童子」、「錢應用來修建校舍造福學童」，還有來自外縣市民眾諷刺說：「有10多億日圓可以爽花，真好。」有觀光學專家不看好這能招觀光客。

儘管有批評聲浪，但東京都政府仍於4月27日起，加碼推出氣勢磅礡的「哥吉拉突襲東京都廳」光雕投影秀。日本特效攝影電影「哥吉拉」誕生至今70年，「怪獸之王」哥吉拉粉絲多，可看到許多民眾在都民廣場或坐或臥地觀賞100公尺高的哥吉拉現身要摧毀東京都廳，東京都政府以秘密開發的武器與之對抗，打鬥場面壯觀。

東京都政府2月底開始在東京都廳外牆實施光雕投影秀，更於4月27日起加碼推出「哥吉拉突襲東京都廳」光雕投影，首日就吸引8000人觀賞。中央社記者楊明珠東京攝 113年5月5日

當晚有3梯次可觀賞到「哥吉拉」，也可看到「東京夜與光」計畫的光雕投影內容。一位帶著2個年幼兒子前來的父親對中央社記者說，很幸運能趕上最後梯次，從遠處就看到部分哥吉拉身影，拉著兒子拚命衝至現場。

5月4日晚間，小池百合子來到都民廣場欣賞光雕投影，隨後對媒體說：「實施以來2個多月就湧進14萬人觀賞，這裡原本是沒特色的地方，但現在成新景點。」她認為，如果多花點心思，東京就能吸引更多遊客前來。

讓都市空間更美，藉由景觀照明創造多彩多姿風貌，是觀光或打造城鎮不可或缺要素，愈來愈多城市思考發展夜間經濟或增加夜間觀光資源。東京都幾年前曾詢問駐日的台媒記者對於東京觀光想法，記者就轉達台灣觀光客心聲，那就是東京很多商店太早打烊，夜間樂趣少。

東京都政府這幾年來，推出多國語言的TOKYO NIGHT Story導覽冊子，標榜「帶您領略最幸福的夜晚！」

東京都政府看好夜間觀光經濟效益大，這幾年推出多語TOKYO NIGHT Story導覽冊子，標榜「帶您領略最幸福的夜晚」。圖為歷史逾百年的東京車站夜晚光雕美景。中央社記者楊明珠東京攝 113年5月5日

現年85歲的石井幹子是日本景觀照明先驅，掀起日本夜景革命的照明設計大師，她年輕時在芬蘭和德國的照明設計事務所當助理，1968年返回日本後成立石井幹子設計事務所，負責1970年大阪世博、1975年沖繩國際海洋博覽會的照明設計，1989年她設計東京鐵塔光雕，為日本的夜景概念帶來新局面。

石井幹子在日本國內外負責多項打造夜景之美的設計案逾1600件，包括東京車站、淺草寺、彩虹大橋、姬路城、明石海峽大橋、白川鄉合掌村、法國巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）等光雕。

石井幹子曾表示，在設計時最費心的地方，就是「珍惜當地的歷史」，因為每個城鎮有其歷史，對當地的居民來說，既是故鄉，也是有特別念想的地方，所以在設計照明時，要考慮到當地的景色、人文、風土和文化等。

石井幹子認為，中國有些地方的照明是霓虹燈閃爍，或者是用強光將夜晚變得如白天般光亮；具有基督教傳統的歐洲，在很多地方則是將光與影的對比做設計；而日本有其獨特的景觀照明，日本人對月光有一股憧憬，所以她特別考慮到打造燈光與月光融合的世界。

記者多次看到東京鐵塔光雕，發現有時鐵塔的下半段施以光雕，但上半段卻是陰暗的，有些遊客也感到惋惜。但其實，這是石井幹子為了凸顯滿月月光之美的巧思。

東京都知事小池百合子期盼開發夜間經濟，或是開發夜間觀光資源。每逢櫻花季，店家參與東京中目黑地區的點燈活動，很多遊客前來欣賞夜櫻之美。中央社記者楊明珠東京攝 113年5月5日

高634公尺、世界最高的獨立式電波塔的東京晴空塔，離地350公尺及450公尺的2個展望台，可欣賞360度東京夜景。東京晴空塔光雕的顏色有3種，包括淡藍色的「粹」、以江戶紫與金箔為主的「雅」、以橘色為主色調的「幟」，有時配合活動施以特別顏色光雕。

不論鐵塔、古城、建築物光雕，或北海道函館、神戶、長崎等地「百萬夜景」，現在每年櫻花季如東京千鳥淵、目黑川、上野恩賜公園等景點，都推出夜間光雕或燈飾，營造夜櫻之美。京都二條城今年3月8日至4月7日間夜櫻點燈與光雕投影活動，提供遊客體驗櫻花藝術。

秋天賞楓時節，京都的寺院如平等院、高台寺、永觀堂等，夜間施以光雕的紅楓倒映池中如夢似幻，具有一種幽玄之美。許多人冬季喜歡到岐阜縣白川鄉合掌村看雪景，夜間打燈宛如北歐童話故事場景，今年點燈活動在1月中旬至2月中旬間共6次，吸引大批日本、台灣、香港和中國遊客湧入。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和後，日本2022年10月鬆綁邊境管制措施，觀光復甦，去年逾2500萬人次訪日，消費額比2019年增10.2%，達5.3兆日圓，創新高。在日本首相岸田文雄的指示下，政府相關部門想方設法要招攬外籍觀光客，目標2030年外籍客達6000萬人次，消費額達15兆日圓。（編輯：張芷瑄）1130505