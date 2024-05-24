Lulu三度扛金曲頒獎 陳明珠黃偉晉搭檔主持紅毯

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（中央社記者王心妤台北24日電）第35屆金曲獎頒獎典禮今天宣布將由Lulu（黃路梓茵）三度扛下主持棒，星光紅毯則由陳明珠跟黃偉晉負責。Lulu表示，疫情後覺得更加珍惜能以音樂交流的日子。

Lulu今天透過主辦單位表示，主持人就是在典禮穿針引線並讓每名嘉賓都輕鬆愉快，而她上次主持金曲獎已經是3年前，當時因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有嚴格防疫措施，這次主持讓她更感受到該珍惜交流機會。

陳明珠跟黃偉晉表示，兩人不是第一次主持大型活動，相信會有更好的默契，也將給觀眾驚喜。陳明珠三度主持紅毯，她透露主持祕訣是體能訓練跟加強語言能力，像是要2個小時穿高跟鞋是大挑戰，去年輕鬆轉換4個聲道，今年也會繼續精進語言能力，讓海外音樂人賓至如歸。

黃偉晉表示，今年主持的首要任務就是比去年更好，把最好的一面展現給觀眾，以歌手身分入行，回到金曲獎的音樂領域就像找回最根本的我，「音樂是我的初心，也是最靠近自己的時候。」

第35屆金曲獎頒獎典禮將於6月29日在台北小巨蛋登場，當天下午5時起開始星光紅毯。（編輯：陳政偉）1130524