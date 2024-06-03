熱狗登金曲35表演 血肉果汁機邀觀眾進入血肉世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北3日電）第35屆金曲獎將於月底頒獎，今天公布樂團血肉果汁機、歌手洪佩瑜、歌王入圍者MC HotDog熱狗將演出，熱狗自豪連2年入圍；血肉果汁機則期待「殺翻全場」並邀觀眾進入血肉世界。

MC HotDog熱狗今年以「髒藝術家」問鼎金曲獎華語歌王，他也將登台演出，今天透過承辦單位台視表示，能夠連續2年入圍，代表作品有足夠水準，「讓我覺得自己好像有點料，滿帥的。」

而表演內容將有新歌，MC HotDog熱狗希望讓「髒藝術家」藉著金曲獎舞台跟觀眾分享，並鼓勵新一代音樂人不要被獎項限制，做音樂是為了自己，可以多寫關於真實生活的歌。

去年摘下金曲獎最佳新人獎的洪佩瑜今年回鍋擔任演出嘉賓，她表示，身為表演者能夠站上舞台就是最好的鼓勵跟動力，不論用什麼方式參與都會更專注準備表演，期待看見入圍者坐在台下的發亮眼神。

血肉果汁機是第33屆金曲獎最佳樂團獎得主，他們表示，會讓觀眾感受到「殺翻全場」的感染力，「也許觀眾聽聞過我們的演出有多炸，但卻不曾現場感受過，那這次我們歡迎你加入血肉的世界。」

第35屆金曲獎頒獎典禮將於29日在台北小巨蛋舉行，台視當天下午5時直播星光大道，晚間7時起直播頒獎典禮。（編輯：張雅淨）1130603