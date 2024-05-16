金曲獎第35屆入圍名單
（中央社網站）第35屆金曲獎6月29日舉行頒獎典禮，入圍名單5月16日出爐，以下持續為讀者更新入圍名單：
■年度專輯獎：
最佳華語專輯獎
最佳台語專輯獎
最佳客語專輯獎
最佳原住民語專輯獎
世界 World／合作藝文有限公司（演唱者：大象體操）
你會永遠活在我的歌裡／賽蓮音樂有限公司（演唱者：蘇珮卿）
■年度歌曲獎：
墮落 feat. Buddha Jump 佛跳牆／Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：楊乃文）
家和萬事興／家和萬事興／火氣音樂股份有限公司（演唱者：滅火器）
又到天黑／帶你飛／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人）
但／瓦合／黑皮國有限公司（演唱者：草東沒有派對）
樓上的房東／髒藝術家／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：MC HotDog熱狗）
離別總是那麼突然／離別總是那麼突然／寬魚國際股份有限公司（演唱者：張惠妹）
■最佳華語專輯獎：
Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：楊乃文）
期待集／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：許鈞）
姿態／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：傻子與白痴）
帶你飛／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人）
瓦合／黑皮國有限公司（演唱者：草東沒有派對）
裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：裘德）
■最佳華語男歌手獎：
許鈞／期待集／十一音像有限公司（十一音樂）
林俊傑／重拾_快樂／就是俊傑音樂股份有限公司
Marz23／不遠處／華納國際音樂股份有限公司
MC HotDog熱狗／髒藝術家／滾石國際音樂股份有限公司
裘德／裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司
■最佳華語女歌手獎：
楊乃文／Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司
孫盛希 Shi Shi／Boomerang／滾石國際音樂股份有限公司
9m88／Sent／爵士寶貝有限公司
蘇運瑩／圓／嗨庫文化傳媒有限公司
袁婭維／在與生俱來的不平衡裡／銀翼文創有限公司
■最佳台語男歌手獎：
翁立友／刀馬旦／豪記影視唱片有限公司
鄭平／簡單一句話／吃淂開音樂有限公司
林俊逸／上好的一年／媒體棧國際行銷事業股份有限公司
蘇明淵／心內烏空／風潮音樂國際股份有限公司
許富凱／五木大学／何樂音樂有限公司
■最佳台語女歌手獎：
巴奈 Panai／夜婆 Iā-Pô／創銘實業股份有限公司
熊美玲／一路平安／滾石移動股份有限公司
江惠儀／陷眠／九丸音樂有限公司
黃妃／十八般武藝／華特國際音樂股份有限公司
蔡家蓁／彼个秘密／時代創藝企業有限公司
■最佳新人獎：
鄭平／簡單一句話／吃淂開音樂有限公司
鄒序／把水開著／瑞泉文嘉股份有限公司
王ADEN／Be a Lover／愛騰音樂有限公司
徐暐翔／躍／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
鳳小岳／柒／環球國際唱片股份有限公司
Makav 真愛／寶藏 Treasure／那屋瓦文化有限公司
Jocelyn 9.4.0／Jocelyn 9.4.0／華風數位股份有限公司
■最佳樂團獎：
滅火器（楊大正、鄭宇辰、陳敬元、柯志勛）／家和萬事興／火氣音樂股份有限公司
露波合唱團（王彥博、簡靖宣、洪晨、許丞皓、李權哲）／美麗新世界／谷威人有限公司
傻子與白痴（蔡維澤、鄭光良、李沂邦、徐維均）／姿態／相信音樂國際股份有限公司
告五人（犬青、雲安、哲謙）／帶你飛／相信音樂國際股份有限公司
草東沒有派對（林耕佑、詹爲筑、楊世暄、黃士瑋）／瓦合／黑皮國有限公司
大象體操（張凱翔、張凱婷、涂嘉欽）／世界 World／合作藝文有限公司
麋先生（吳聖皓、林喆安、余柏羲、張以諾、盧逸凡）／都是浪漫害的／相信音樂國際股份有限公司
■特別貢獻獎：
劉清池
鄭華娟
（編輯：趙敏雅、曹亞沿）1120516
- 金曲獎第35屆入圍名單2024/05/16 12:52
- 2023/06/30 21:18
- 2023/06/30 13:28
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