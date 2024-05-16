金曲獎第35屆入圍名單

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（中央社網站）第35屆金曲獎6月29日舉行頒獎典禮，入圍名單5月16日出爐，以下持續為讀者更新入圍名單：

■年度專輯獎：

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

世界 World／合作藝文有限公司（演唱者：大象體操）

你會永遠活在我的歌裡／賽蓮音樂有限公司（演唱者：蘇珮卿）

■年度歌曲獎：

墮落 feat. Buddha Jump 佛跳牆／Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：楊乃文）

家和萬事興／家和萬事興／火氣音樂股份有限公司（演唱者：滅火器）

又到天黑／帶你飛／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人）

但／瓦合／黑皮國有限公司（演唱者：草東沒有派對）

樓上的房東／髒藝術家／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：MC HotDog熱狗）

離別總是那麼突然／離別總是那麼突然／寬魚國際股份有限公司（演唱者：張惠妹）

■最佳華語專輯獎：

Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：楊乃文）

期待集／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：許鈞）

姿態／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：傻子與白痴）

帶你飛／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人）

瓦合／黑皮國有限公司（演唱者：草東沒有派對）

裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：裘德）

■最佳華語男歌手獎：

許鈞／期待集／十一音像有限公司（十一音樂）

林俊傑／重拾_快樂／就是俊傑音樂股份有限公司

Marz23／不遠處／華納國際音樂股份有限公司

MC HotDog熱狗／髒藝術家／滾石國際音樂股份有限公司

裘德／裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司

■最佳華語女歌手獎：

楊乃文／Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司

孫盛希 Shi Shi／Boomerang／滾石國際音樂股份有限公司

9m88／Sent／爵士寶貝有限公司

蘇運瑩／圓／嗨庫文化傳媒有限公司

袁婭維／在與生俱來的不平衡裡／銀翼文創有限公司

■最佳台語男歌手獎：

翁立友／刀馬旦／豪記影視唱片有限公司

鄭平／簡單一句話／吃淂開音樂有限公司

林俊逸／上好的一年／媒體棧國際行銷事業股份有限公司

蘇明淵／心內烏空／風潮音樂國際股份有限公司

許富凱／五木大学／何樂音樂有限公司

■最佳台語女歌手獎：

巴奈 Panai／夜婆 Iā-Pô／創銘實業股份有限公司

熊美玲／一路平安／滾石移動股份有限公司

江惠儀／陷眠／九丸音樂有限公司

黃妃／十八般武藝／華特國際音樂股份有限公司

蔡家蓁／彼个秘密／時代創藝企業有限公司

■最佳新人獎：

鄭平／簡單一句話／吃淂開音樂有限公司

鄒序／把水開著／瑞泉文嘉股份有限公司

王ADEN／Be a Lover／愛騰音樂有限公司

徐暐翔／躍／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

鳳小岳／柒／環球國際唱片股份有限公司

Makav 真愛／寶藏 Treasure／那屋瓦文化有限公司

Jocelyn 9.4.0／Jocelyn 9.4.0／華風數位股份有限公司

■最佳樂團獎：

滅火器（楊大正、鄭宇辰、陳敬元、柯志勛）／家和萬事興／火氣音樂股份有限公司

露波合唱團（王彥博、簡靖宣、洪晨、許丞皓、李權哲）／美麗新世界／谷威人有限公司

傻子與白痴（蔡維澤、鄭光良、李沂邦、徐維均）／姿態／相信音樂國際股份有限公司

告五人（犬青、雲安、哲謙）／帶你飛／相信音樂國際股份有限公司

草東沒有派對（林耕佑、詹爲筑、楊世暄、黃士瑋）／瓦合／黑皮國有限公司

大象體操（張凱翔、張凱婷、涂嘉欽）／世界 World／合作藝文有限公司

麋先生（吳聖皓、林喆安、余柏羲、張以諾、盧逸凡）／都是浪漫害的／相信音樂國際股份有限公司

■特別貢獻獎：

劉清池

鄭華娟

（編輯：趙敏雅、曹亞沿）1120516