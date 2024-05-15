「周處除三害」北影13獎入圍大贏家 周渝民阮經天爭影帝【完整名單】

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（中央社記者王心妤台北15日電）第26屆台北電影獎今天公布入圍名單，今年有271件作品報名，而「周處除三害」入圍13獎成為大贏家，影帝將由周渝民（仔仔）對上阮經天；林品彤則將和楊貴媚等人爭影后。

影片來源：華納兄弟台灣

今年報名作品包含劇情長片48件、紀錄片49件、短片157件、動畫片17件，最後選出31件入圍作品。今年最佳劇情片包含BIG、「小曉」、「老狐狸」、「周處除三害」、「莎莉」。

今年最佳男主角競爭激烈，周渝民憑藉「車頂上的玄天上帝」一人分飾兩角跨世代演出入圍，將對上口碑票房雙收的「周處除三害」阮經天、「老狐狸」白潤音、「（真）新的一天」李銘忠、「春行」喜翔。

最佳女主角同樣討論度高，破紀錄的金馬小影后林品彤憑藉「小曉」入圍，對上金馬影后楊貴媚的「春行」、「莎莉」劉品言、「明日之子」李雪、「愛的噩夢」項婕如。

金馬小影后林品彤憑藉「小曉」入圍第26屆台北電影獎最佳女主角，對上「明日之子」李雪、金馬影后楊貴媚的「春行」、「莎莉」劉品言、「愛的噩夢」項婕如。（圖取自facebook.com/TaipeiFilmFestival）

最佳男配角入圍者包含「小曉」劉俊謙、「少男少女」李銘忠、「周處除三害」李李仁、「莎莉」李英宏、「請問，還有哪裡需要加強」柯震東；女配角入圍者包含「小曉」陳意涵、「老狐狸」劉奕兒、「周處除三害」曾珮瑜、「莎莉」湯詠絮、「愛的噩夢」林艾璇。

另外還有會外賽台灣電影行銷獎入圍作品包含「老狐狸」、「疫起」、「粽邪3：鬼門開」；最佳海報獎入圍者有方序中設計的「老狐狸」、洪文凱設計的「疫起」、黃國瑞設計的「尋找湯德章」；最佳預告片獎入圍者包含黃家彥的「疫起」、徐漢強的「青春18x2 通往有你的旅程」、林雍益的「周處除三害」。

台北電影獎將於7月6日頒獎，而會外賽獎項將於7月5日揭曉。（編輯：龍柏安）1130515

完整入圍名單如下：

■最佳劇情長片

BIG

小曉

老狐狸

周處除三害

莎莉

■最佳紀錄片

XiXi

公園

由島至島

孩子們

雪水消融的季節

■最佳短片

下風處

公鹿

回收場的夏天

河童

新年舊日

■最佳動畫片

八戒

妖怪森林

長期照顧

眾生相

游墓

■最佳導演

魏德聖｜BIG

蕭雅全｜老狐狸

黃精甫｜周處除三害

李鴻其｜愛是一把槍

九把刀（柯景騰）｜請問，還有哪裡需要加強

■最佳編劇

魏德聖｜BIG

靳家驊｜小曉

蕭雅全、詹毅文｜老狐狸

黃精甫｜周處除三害

九把刀（柯景騰）｜請問，還有哪裡需要加強

■最佳男主角

李銘忠｜（真）新的一天

白潤音｜老狐狸

周渝民｜車頂上的玄天上帝

阮經天｜周處除三害

喜翔｜春行

■最佳女主角

林品彤｜小曉

李雪｜明日之子

楊貴媚｜春行

劉品言｜莎莉

項婕如｜愛的噩夢

■最佳男配角

劉俊謙｜小曉

李銘忠｜少男少女

李李仁｜周處除三害

李英宏｜莎莉

柯震東｜請問，還有哪裡需要加強

■最佳女配角

陳意涵｜小曉

劉奕兒｜老狐狸

曾珮瑜｜周處除三害

湯詠絮｜莎莉

林艾璇｜愛的噩夢

■最佳新演員

鄭又菲｜BIG

尹茜蕾｜少男少女

林怡婷｜回收場的夏天

楊富江｜彈味中的嬰孩

洪瑜鴻（春風）｜請問，還有哪裡需要加強

■最佳攝影

吳璠、Venice De CASTRO ATIENZA、XiXi｜XiXi

余靜萍｜（真）新的一天

林哲強｜老狐狸

王金城｜周處除三害

廖敬堯｜莎莉

■最佳剪輯

Anna Magdalena Silva SCHLENKER｜XiXi

陶竺君｜老狐狸

趙德胤、吳可熙｜診所

秦亞楠｜愛是一把槍

蘇珮儀｜請問，還有哪裡需要加強

■最佳配樂

何國杰｜BIG

侯志堅｜老狐狸

盧律銘、林孝親、林思妤、保卜．巴督路｜周處除三害

李英宏｜莎莉

許家維｜愛的噩夢

■最佳美術設計

黃美清、楊傳信｜（真）新的一天

鍾侑軒、許正昊｜八戒

詹欣怡｜回收場的夏天

王誌成、尤麗雯｜老狐狸

梁碩麟｜周處除三害

■最佳造型設計

邱志峻｜八戒

林芷妤、陳洛梵｜少男少女

王誌成、高仙齡｜老狐狸

許力文｜周處除三害

葉嘉茵｜請問，還有哪裡需要加強

■最佳聲音設計

杜篤之、吳書瑤｜BIG

蔡瀚陞｜八戒

簡豐書、陳家俐、楊家慎、湯湘竹｜周處除三害

劉小草、曾雅寧｜愛的噩夢

高偉晏、鄭元凱、朱仕宜｜請問，還有哪裡需要加強

■最佳視覺效果

林洪峯、余國亮、梁偉傑｜BIG

林奇鋒、李走狗、林妍伶、李志緯｜女鬼橋2：怨鬼樓

凃維廷｜小曉

楊淙舜、潘胤余｜車頂上的玄天上帝

郭憲聰、陳姵均、王建程｜周處除三害

■傑出技術

丹治 匠（動畫導演）｜BIG

洪昰顥（動作設計）｜周處除三害

劉靜怡、廖珮妤、蔡易錦、唐治中、駱昱晨、黃郁婷、陳文育、高爾雅、無名停格動畫工作室（停格動畫技術）｜眾生相