「周處除三害」北影13獎入圍大贏家 周渝民阮經天爭影帝【完整名單】
（中央社記者王心妤台北15日電）第26屆台北電影獎今天公布入圍名單，今年有271件作品報名，而「周處除三害」入圍13獎成為大贏家，影帝將由周渝民（仔仔）對上阮經天；林品彤則將和楊貴媚等人爭影后。
今年報名作品包含劇情長片48件、紀錄片49件、短片157件、動畫片17件，最後選出31件入圍作品。今年最佳劇情片包含BIG、「小曉」、「老狐狸」、「周處除三害」、「莎莉」。
今年最佳男主角競爭激烈，周渝民憑藉「車頂上的玄天上帝」一人分飾兩角跨世代演出入圍，將對上口碑票房雙收的「周處除三害」阮經天、「老狐狸」白潤音、「（真）新的一天」李銘忠、「春行」喜翔。
最佳女主角同樣討論度高，破紀錄的金馬小影后林品彤憑藉「小曉」入圍，對上金馬影后楊貴媚的「春行」、「莎莉」劉品言、「明日之子」李雪、「愛的噩夢」項婕如。
最佳男配角入圍者包含「小曉」劉俊謙、「少男少女」李銘忠、「周處除三害」李李仁、「莎莉」李英宏、「請問，還有哪裡需要加強」柯震東；女配角入圍者包含「小曉」陳意涵、「老狐狸」劉奕兒、「周處除三害」曾珮瑜、「莎莉」湯詠絮、「愛的噩夢」林艾璇。
另外還有會外賽台灣電影行銷獎入圍作品包含「老狐狸」、「疫起」、「粽邪3：鬼門開」；最佳海報獎入圍者有方序中設計的「老狐狸」、洪文凱設計的「疫起」、黃國瑞設計的「尋找湯德章」；最佳預告片獎入圍者包含黃家彥的「疫起」、徐漢強的「青春18x2 通往有你的旅程」、林雍益的「周處除三害」。
台北電影獎將於7月6日頒獎，而會外賽獎項將於7月5日揭曉。（編輯：龍柏安）1130515
完整入圍名單如下：
■最佳劇情長片
BIG
小曉
老狐狸
周處除三害
莎莉
■最佳紀錄片
XiXi
公園
由島至島
孩子們
雪水消融的季節
■最佳短片
下風處
公鹿
回收場的夏天
河童
新年舊日
■最佳動畫片
八戒
妖怪森林
長期照顧
眾生相
游墓
■最佳導演
魏德聖｜BIG
蕭雅全｜老狐狸
黃精甫｜周處除三害
李鴻其｜愛是一把槍
九把刀（柯景騰）｜請問，還有哪裡需要加強
■最佳編劇
魏德聖｜BIG
靳家驊｜小曉
蕭雅全、詹毅文｜老狐狸
黃精甫｜周處除三害
九把刀（柯景騰）｜請問，還有哪裡需要加強
■最佳男主角
李銘忠｜（真）新的一天
白潤音｜老狐狸
周渝民｜車頂上的玄天上帝
阮經天｜周處除三害
喜翔｜春行
■最佳女主角
林品彤｜小曉
李雪｜明日之子
楊貴媚｜春行
劉品言｜莎莉
項婕如｜愛的噩夢
■最佳男配角
劉俊謙｜小曉
李銘忠｜少男少女
李李仁｜周處除三害
李英宏｜莎莉
柯震東｜請問，還有哪裡需要加強
■最佳女配角
陳意涵｜小曉
劉奕兒｜老狐狸
曾珮瑜｜周處除三害
湯詠絮｜莎莉
林艾璇｜愛的噩夢
■最佳新演員
鄭又菲｜BIG
尹茜蕾｜少男少女
林怡婷｜回收場的夏天
楊富江｜彈味中的嬰孩
洪瑜鴻（春風）｜請問，還有哪裡需要加強
■最佳攝影
吳璠、Venice De CASTRO ATIENZA、XiXi｜XiXi
余靜萍｜（真）新的一天
林哲強｜老狐狸
王金城｜周處除三害
廖敬堯｜莎莉
■最佳剪輯
Anna Magdalena Silva SCHLENKER｜XiXi
陶竺君｜老狐狸
趙德胤、吳可熙｜診所
秦亞楠｜愛是一把槍
蘇珮儀｜請問，還有哪裡需要加強
■最佳配樂
何國杰｜BIG
侯志堅｜老狐狸
盧律銘、林孝親、林思妤、保卜．巴督路｜周處除三害
李英宏｜莎莉
許家維｜愛的噩夢
■最佳美術設計
黃美清、楊傳信｜（真）新的一天
鍾侑軒、許正昊｜八戒
詹欣怡｜回收場的夏天
王誌成、尤麗雯｜老狐狸
梁碩麟｜周處除三害
■最佳造型設計
邱志峻｜八戒
林芷妤、陳洛梵｜少男少女
王誌成、高仙齡｜老狐狸
許力文｜周處除三害
葉嘉茵｜請問，還有哪裡需要加強
■最佳聲音設計
杜篤之、吳書瑤｜BIG
蔡瀚陞｜八戒
簡豐書、陳家俐、楊家慎、湯湘竹｜周處除三害
劉小草、曾雅寧｜愛的噩夢
高偉晏、鄭元凱、朱仕宜｜請問，還有哪裡需要加強
■最佳視覺效果
林洪峯、余國亮、梁偉傑｜BIG
林奇鋒、李走狗、林妍伶、李志緯｜女鬼橋2：怨鬼樓
凃維廷｜小曉
楊淙舜、潘胤余｜車頂上的玄天上帝
郭憲聰、陳姵均、王建程｜周處除三害
■傑出技術
丹治 匠（動畫導演）｜BIG
洪昰顥（動作設計）｜周處除三害
劉靜怡、廖珮妤、蔡易錦、唐治中、駱昱晨、黃郁婷、陳文育、高爾雅、無名停格動畫工作室（停格動畫技術）｜眾生相
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