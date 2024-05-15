陳慕義質疑因台獨成遺珠 北影：討論表演無涉其他

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（中央社記者王心妤台北15日電）「老狐狸」金馬最佳男配角陳慕義卻沒入圍台北電影獎，他在臉書質疑，北影認為他戲分不足不如直說「演戲就演戲搞什麼台獨」。台北電影節表示，只針對演員表演討論並無涉其他。

陳慕義去年憑藉「老狐狸」拿下金馬獎最佳男配角獎，而台北電影節今天公布入圍，並表示陳慕義是報名最佳男主角，因戲分不足沒入圍。

陳慕義今天在臉書發文表示，台北電影節總監李亞梅說陳慕義戲分不足而成為遺珠，但戲分是指演員在作品扮演的重要性與參與程度，「不要跟我說你們拿著碼表計時每個演員演出的秒數。」

陳慕義表示，若要說戲分不如直說「中國都在討論你陳慕義，不讓老狐狸進中國院線，不要再來害北影了」、「演戲就演戲搞什麼台獨」、「你自己從金馬之後沒戲約，有戲也變沒戲，我們沒惹你，你也不要來惹我們這些只做純藝術的人」。

陳慕義表示，「我會堅持台灣作為一個國家的獨立性，絕不容外國干預我們的言論和創作的自由。」他強調將會出席台北電影獎頒獎典禮，讓北影更有包容性和視野。

台北電影節回應：「台北電影獎評審在會議過程中，只針對演員的表演討論，無涉其他。台北電影節尊重評審委員的專業決定。」（編輯：陳政偉）1130515