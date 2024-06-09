王小帥任評審團主席惹議 北影發聲明「另覓人選」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北9日電）第26屆台北電影節日前宣布中國導演王小帥擔任「國際新導演競賽」評審團主席，不過近日他被認為對已故導演胡波有過暴力言論，對此台北電影節發聲明表示將另覓人選。

中國導演王小帥曾獲柏林影展銀熊獎肯定，今年新作又入選柏林影展，在國際上頗受讚譽。未料近日王小帥擔任評審事件引起討論，有影評人認為他對已故導演胡波有過暴力言論，他在擔任劇情片「大象席地而坐」製片期間批評胡波作品很爛，還要求對方把4小時電影縮短至2小時。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王小帥評審團主席身分惹議，台北電影節今天回應，北影國際新導演競賽是台灣唯一針對國際劇情長片新導演舉辦的競賽，在邀請國際評審上，向來側重電影專業與國際性。王小帥曾獲柏林影展銀熊獎肯定，今年新作又入選柏林影展，專業與國際性均符合評審資格。

不過，台北電影節表示，「北影吸收各方意見反思後，決定取消對王小帥導演的評審邀請，之後將另覓評審團主席，以維持影展正常運作。對造成社會大眾疑慮與王小帥導演的困擾，特此致歉。」（編輯：張雅淨）1130609