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陳慕義質疑北影入圍標準 稱沒政治考量是看到鬼

2024/5/16 12:41
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（中央社記者王心妤台北16日電）陳慕義以「老狐狸」摘金馬男配角但沒入圍台北電影獎，他今天表示，因戲分不足沒入圍，不如整部戲只由他演，更表示，「我相信這要是沒有政治考量，這是看到鬼啦。」

台北電影獎昨天公佈入圍，並指出陳慕義改報最佳男主角，但因戲分不足成為遺珠。陳慕義昨晚發文表示，若要說戲分不如直說「中國都在討論你陳慕義，不讓老狐狸進中國院線，不要再來害北影了」、「演戲就演戲搞什麼台獨」等政治考量。

陳慕義今天受訪表示，有政治考量是個人感覺，但得到金馬獎後就沒有戲約，到底是他不會演，又或是他跟別人難相處，雖然問台北市文化局長蔡詩萍北影是否有政治考量，而蔡詩萍回應「北影很自主」，但陳慕義認為：「我相信這要是沒有政治考量，這是看到鬼啦。」

被問到是否覺得台北電影獎評選機制不公平，陳慕義表示，若是因為戲分不足，不如整部「老狐狸」都由他單獨演出，或是頒獎典禮當天演給觀眾看。

陳慕義表示，台灣擁有自由民主卻還學不會自由民主，更說「老狐狸」無法在中國上映，就被認為是受到他有台獨立場的影響。（編輯：李亨山）1130516

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