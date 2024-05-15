北影入圍內幕公開 「周處除三害」曾珮瑜獲青睞評審團幫報名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北15日電）第26屆台北電影獎今天公布入圍，其中李銘忠分別以「（真）新的一天」、「少男少女」角逐男主角與男配角，而曾珮瑜在「周處除三害」則是被評審主動發掘並入圍最佳女配角獎。

今年評審團主席由香港導演陳果擔任，他所執導「九七三部曲」、「妓女三部曲」獲得海內外肯定，初選評審包含導演傅天余、高炳權、廖明毅等共16人。

台北電影節總監李亞梅今天代表評審團公開評選內幕，她指出，最佳男主角和女主角都投票3輪才有結果，其中最佳男主角和最佳劇情長片都討論40分鐘以上，競爭相當激烈。

今年入圍者最特別的是最佳女配角入圍者曾珮瑜，她在「周處除三害」飾演邪教教主陳以文的助手，表現亮眼，但她並未報名獎項，是評審團主動幫她報名的入圍者。

今年遺珠包含以「老狐狸」拿下金馬獎最佳男配角獎的陳慕義，李亞梅表示，陳慕義此次報名的是最佳男主角，但評審團認為他戲份偏少，無緣入圍影帝。

最佳男配角獎項中，「周處除三害」兩大反派袁富華跟陳以文，袁富華片中營造的氛圍讓觀眾不安，但因戲份無緣入圍；而陳以文飾演的邪教教主也獲得好評，但票數險敗，評審團同樣鼓勵「少男少女」姚淳耀，認為他的表現穩定，但前後故事篇幅不夠，期待他未來能主動向劇組要求有更多表現機會。（編輯：李亨山）1130515