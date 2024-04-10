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國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

2024/4/10 11:00（4/10 11:52 更新）
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國寶級電影看板手繪大師顏振發獲2024台北電影節卓越貢獻獎。（陳奕君攝、台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月10日
國寶級電影看板手繪大師顏振發獲2024台北電影節卓越貢獻獎。（陳奕君攝、台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月10日
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（中央社記者王心妤台北10日電）台北電影節今年將卓越貢獻獎頒給手繪電影看板畫師顏振發，他入行超過50年，手繪過數千張電影海報並開課傳承，他表示，未來會持續畫下去，「會畫到眼睛看不見為止。」

顏振發18歲時希望結合電影跟繪畫並師從陳峰永，以「格放法」作畫，將範本以格線定位再複製放大至另一張畫紙上，越複雜的細節，就需要越多格線輔助，而五官和眼神最難還原。

顏振發透過台北電影節分享，早期當學徒1個月只有新台幣200元的酬勞，還要磨練3年多才能出師，但他靠著天賦和努力在2年就獲得肯定，在電影業全盛時期，每個月要畫超過200張海報。

下個月將滿71歲的顏振發因為長年跪地加上用眼過度，導致右眼視網膜中間損壞，已失去視力無法修補；左眼經過雷射搶救仍有部分視力，現在視力全靠左眼支撐。

顏振發的功力不只獲得電影圈肯定，2018年更受邀為國際精品品牌繪製藝術牆，知名樂團Coldplay也找他幫忙打造仿舊風格的專輯封面，並曾為「雙子殺手」、「羅根」、「解憂雜貨店」等國際製作電影繪製手繪海報，作為伴手禮送給海內外影人，是台灣國寶級職人代表。

顏振發雖然天天在電影院工作，但名字從未出現在電影片尾，對於此次獲獎，他表示，既開心又安慰，終於能被電影圈看見，「我覺得自己也是電影製作的一分子。」

2024台北電影節將於6月21日至7月6日登場。（編輯：張雅淨）1130410

國寶級電影海報畫師顏振發日復一日繪製電影看板，並開設課程期待傳承手繪技藝。（陳奕君攝、台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月10日
國寶級電影海報畫師顏振發日復一日繪製電影看板，並開設課程期待傳承手繪技藝。（陳奕君攝、台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月10日
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