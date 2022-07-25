國寶繪師笑控「老少女」詐騙 貼心幫修眼鏡手機

（中央社記者葉冠吟台北25日電）實境節目「老少女奇遇記」最新集抵達台南，和國寶繪師顏振發學手繪電影看板，楊貴媚和2位閨蜜更把師傅保護貼壞了待換的手機及螺絲鬆落的眼鏡偷走，修完後歸還，讓顏振發笑稱她們是「詐騙集團」。

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文在節目中挑戰從未接觸過的電影看板畫技藝，要重現20年前楊貴媚演出電影「無言的山丘」時的年輕身影，讓閨蜜鍾欣凌、嚴藝文有些壓力，鍾欣凌還開玩笑說：「如果搞砸不是師傅會翻臉，是媚姐會翻臉」。

楊貴媚指出畫電影看板真的不像大家一般在畫紙上作畫那麼簡單，光是調色、筆刷上的差異就讓她們適應困難，「畫一畫後我們3個人就變成3種風格，拼在一起後就變成抽象畫了，還好有顏師傅的神救援幫忙」。雖然3人笑稱自己作畫功力有待加強，但仍堅持親手完成看板，在小板凳上坐到腳麻也持續作畫，深度體驗、認真態度也獲得顏振發師傅的肯定。

不過3人也發現顏師傅除了繪畫外，對生活大小事都不拘小節，手機螢幕保護貼壞了不換、老花眼鏡螺絲鬆落也不修，個性相當質樸，便決定共謀一場「詐騙」顏師傅手機、眼鏡去修理的大戲。

在學習作畫過程中，楊貴媚先假裝要與師傅交換通訊軟體騙走對方手機，再假裝請師傅拍照，把師傅手上的老花眼鏡交給嚴藝文。鍾欣凌也不斷用熱情互動轉移師傅注意力，成功幫師傅替換手機保護貼與修理老花眼鏡，讓顏師傅發現後笑稱3位少女是「詐騙集團」，許多網友也被此段感動，紛紛表示「美麗心善的詐騙集團」、「師傅好可愛，3個姊姊也好善良」。

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鍾欣凌也分享透過此趟相處，感受到顏師傅單純、質樸的個性，也許就是這種個性造就他這麼多年來的堅持，「這次跟著顏振發師傅，才發現作畫真的不容易，他明明是大師了，但還是堅持每次都是從最基礎的畫格子開始」。

鍾欣凌強調：「他能夠堅持在全美戲院作畫50年真的很不容易，而且我覺得他在這些過程中甘之如飴，每當師傅坐下來開始作畫的時候，我都覺得看到了一個專屬於他的小宇宙，誰都無法侵犯跟打擾。」下集「老少女奇遇記」姐妹們也預告將重返「俗女養成記」拍攝景點一遊。（編輯：陳仁華）1110725