楊貴媚揪大咖閨蜜旅遊 大讚台灣最美風景是人

（中央社記者葉冠吟台北4日電）實境節目「老少女奇遇記」由「阮三个」原班團隊製作，透過楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文3人閨蜜旅遊，看見高雄、台南、台東等地居民為鄉服務的努力，讓楊貴媚直呼台灣最美風景是人。

製作單位帶領觀眾深度探訪各地精彩的人文故事，但拍攝期間也受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，歷時逾2年才完成。製作人方夢貞坦言原先規劃的拍攝計畫，真的趕不上疫情所帶來的變化。

方夢貞說：「許多計畫好要去拜訪的人們，也因為這2年的疫情改變了他們的生活，許多內容都需要重頭來過。但幸運的是，我們還是發掘出了5組為在地默默耕耘的可愛『憨人』，相信觀眾朋友跟著我們3個姐姐一起走出去後，可以感受到這些可愛的人們帶來的感動。」

身兼總製作人與主持人的楊貴媚也分享，這次前往高雄蚵仔寮、台南全美戲院、台東南迴醫院、小琉球、台中明日餐桌，和在地人近距離一起生活，體驗為鄉服務的過程，感受到人情味，「就像片花中提到的『台灣怎麼會沒文化，只是要人做而已』，對的事情，一直做下去就對了。」

今天記者會上也為完成5趟旅程的3人，準備獨特的「成年禮儀式」，使用她們在節目中代表性特徵作為皇冠，並用恐怖箱猜出自己的象徵物。害怕羽毛鳥禽類的嚴藝文就被「羽毛皇冠」嚇得不斷尖叫，還跑去緊抱主持人阿Ken。鍾欣凌和楊貴媚則是獲得「美食皇冠」和「偶包皇冠」。

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節目裡，3人得學習克服自身恐懼，鍾欣凌更爆料，方夢貞和來賓李玉璽也怕鳥禽類，「有一次一群麻雀從他們身邊飛過，就嚇得尖叫還跑去洗手。」嚴藝文則分享以前為拍戲抓雞翅膀的恐怖回憶，不僅早一個月就開始焦慮，拍完後還坐在旁邊大哭半小時，「我也不知道為什麼這麼怕，小時候我家有養雞還沒有怕，我在想我是不是要去催眠一下 。」

「老少女奇遇記」將於7日起，每週四晚上9時於公視首播，9日起每週六晚上9時於八大第一台播出，CATCHPLAY+影音平台在台灣、新加坡網路獨家上架。（編輯：張雅淨）1110704