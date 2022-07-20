全明星4選手陣容公開 翁滋蔓、原子少年夏浦洋參戰

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運動實境節目「全明星運動會」第4季除了由錢薇娟（左4）、江宏傑（左3）帶領的藍、紅兩隊，還加入郭泓志（右3）的黃隊，20日揭曉明星選手們，包含夏浦洋（左起）、曾昱嘉、翁滋蔓（右起）、陳妤。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月20日

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）運動實境節目「全明星運動會」第4季長達25集，比照國際賽程進行，今天公布選手陣容，包含藝人翁滋蔓、演員陳妤、台灣男團選秀節目「原子少年」夏浦洋等30人。

第4季除了錢薇娟、江宏傑帶領的藍、紅兩隊，還加入郭泓志的黃隊，各隊經理也更換全新陣容，由畇二、斐棋、林襄分別搭檔藍、紅、黃隊。今天製作單位在桃園市立田徑場舉辦首映記者會，由徐展元與卓君澤擔任播報。

徐展元今天透露，這一季共有25集，是賽制最長的體育節目，比照國際賽程，3隊混合循環資格賽更刺激。3名領隊為了搶選手火藥味十足，錢薇娟表示，就算郭泓志加入，成績也不會有所撼動，「我已經是『王朝』了，要我退讓是不可能的！」郭泓志則笑說要向江宏傑學習如何在失敗中成長。

本季選手名單也在今天全數公布，女選手陣容有翁滋蔓、陳妤、陳怡叡、壯壯、文雨非、葉慈毓、陳伊、劉心語、林玉書、謝予容、鄭靚歆、賴Ki。男選手則是林輝瑝、黃宏軒、各務孝太、許得瑋、曾奕翔、夏浦洋、林家佑、曾昱嘉、Zing、吳珝陽、徐瑋澤、子賢、漢之、彭尊、張家陞、于成炘、林志宇、梅賢治。

這次有許多新秀已打破大會紀錄，例如100公尺短跑、游泳及壘球。畢業於輔大體育系的夏浦洋，因參加「原子少年」節目備受矚目，近期還得一邊準備演唱會，一邊參加節目，坦言已瘦了8公斤，但仍強調自己爆發力強，喊話3名領隊快來選他。

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總是以優雅形象亮相的翁滋蔓這回參戰，讓外界相當訝異，翁滋蔓表示，自己平常會打高爾夫跟網球，並謙虛說是抱著學習態度而來，不怕受傷也不怕曬黑，甚至常忘記擦防曬。賽前也有和賀軍翔、王子（邱勝翊）請教，賀軍翔還幫她介紹私人教練。

「全明星運動會」第4季將於7月24日晚上8時在台視首播，晚上10時在三立都會台播出，其它播出平台包括LINE TV、MyVideo、MOD、Hami Video、MOMOTV、Vidol以及全明星運動會YouTube頻道。（編輯：張雅淨）1110720