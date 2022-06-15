Netflix將拍魷魚遊戲實境秀 祭1.3億獎金徵參賽者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）影音串流平台Netflix同意製作史上規模最大的實境賽「魷魚遊戲：挑戰」，招募英語參賽者爭奪1.3億元的高額獎金，讓高人氣的「魷魚遊戲」不再只是虛構的電視影集。

路透社報導，在「魷魚遊戲」（Squid Game）影集中，比賽輸贏攸關生死；然而，真人實境節目「魷魚遊戲：挑戰」（Squid Game: The Challenge）的456名參賽者最糟的下場不過是眼睜睜看著456萬美元（約新台幣1.3億元）獎金被別人抱走。Netflix稱，比賽總獎金創下真人實境節目新高。

「魷魚遊戲」影集2021年9月上線，劇情描述一群窮困潦倒的參賽者獲邀參加小時候會玩的遊戲，最後贏家可抱得足以扭轉命運的巨額獎金，但輸掉的代價是死亡。

Netflix說，「魷魚遊戲」影集第一季上線後，28天觀看時數累積破16.5億個小時，創下Netflix史上最熱播紀錄。

而即將製播的實境秀共有10集，除了有受影集啟發的遊戲，也會有全新的挑戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「魷魚遊戲：挑戰」目前正在招募有意闖關的勇者。儘管「魷魚遊戲」影集出自韓國導演黃東赫（Hwang Dong-hyuk）之手，主要演員也都是韓國演員，全劇講韓語；但「魷魚遊戲：挑戰」實境秀將招募「世界各地說英語」的人員參與。

沒有機會實際參加挑戰的「魷魚遊戲」粉絲，本週也有好消息，Netflix已正式宣布將製作第2季影集。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110615