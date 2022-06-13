魷魚遊戲將推第2季 導演賣關子：拿畫片的西裝男說不定會回來

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）魅力席捲全球的韓國影集「魷魚遊戲」正式宣布推出第2季，編導黃東赫更透露：「奇勳（男主角）要回來了，（遊戲）負責人也要回來了」，並將帶來更新穎的遊戲與驚人故事。

Netflix影集「魷魚遊戲」（Squid Game）2021年9月上架播出後，以28天締造逾16.5億小時觀看的輝煌記錄，跨越語言與文化的差異，成為Netflix史上最受歡迎影集。不僅獲得韓國各大典禮重要獎項，也深受全球各大獎項肯定。

001號「剛布爺爺」、77歲韓國資深演員吳永秀，獲頒「金球獎」（Golden Globe Awards）最佳電視男配角，成為韓劇史上第一人；「魷魚遊戲」也成為首部獲得「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards）提名暨得獎的非英語劇集，「成奇勳」李政宰和「姜曉」鄭好娟更同場奪下視帝后大獎。

Netflix在昨天正式公布，確定與導演黃東赫再次攜手合作製作「魷魚遊戲」第2季，黃東赫也特別寫信給全球影迷，以「新的遊戲即將開始」為主旨，解釋這部風靡全球的作品未來發展。

黃東赫表示，「魷魚遊戲」的企劃發想始於12年前，終於在去年開花結果，上線短短12天便成為Netflix史上最受歡迎的影集，作為影集編劇、導演、製作人的他，衷心感謝全球粉絲的支持和愛戴。

黃東赫透露：「現在正式宣布奇勳要回來了，（遊戲）負責人也要回來了。第2季即將到來。拿著畫片的西裝男說不定還會回來。也可以見到一二三木頭人娃娃英熙的男朋友哲秀。將以更加新穎的遊戲和驚人的故事再次與大家見面。」（編輯：孫承武）1110613