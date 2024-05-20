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北影19部台灣作品發亮 吳慷仁「塑膠花」變更生人

2024/5/20 15:42（5/20 16:16 更新）
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第26屆台北電影節20日公布全新片單，19部台灣出品的新電影和新戲劇讓人驚豔，影帝吳慷仁在影集「塑膠花」中變身更生大叔。（台北電影節提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月20日
第26屆台北電影節20日公布全新片單，19部台灣出品的新電影和新戲劇讓人驚豔，影帝吳慷仁在影集「塑膠花」中變身更生大叔。（台北電影節提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月20日
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（中央社記者洪素津台北20日電）第26屆台北電影節今天公布全新片單，共19部汲取台灣養分的作品出線，其中張孝全、許瑋甯在影集「誰是被害者2」中再次合作飆戲，影帝吳慷仁則在新劇「塑膠花」變身更生大叔。

第26屆台北電影節今天公布全新片單，19部台灣出品的新電影和新戲劇讓人驚豔，有國際大導蔡明亮「行者」系列最新作品「無所住」，該片踏上美國疆土，慢行於溪流樹林、城區街巷，行過華盛頓紀念碑，畫面對應感情發人深省。

「誰是被害者：第2季」也將在北影首播前2集，這季不僅原班人馬張孝全、許瑋甯、李沐華麗回歸，另邀蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙等國際卡司加持，其中張孝全、許瑋甯2人的感情在劇中將有極大變化。

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另2部備受期待的台灣影集，包括由影帝吳慷仁主演的「塑膠花」，講述更生人大叔與李沐飾演的富家千金，如何意外成為亡命鴛鴦，又在笑鬧之中梳理出背後不為人知的神秘真相。

公視時代劇集「聽海湧」則由連俞涵、施名帥、黃冠智等人主演，講述二戰時期漂流在外的台灣戰俘故事，該劇先前在法國里爾Series Mania劇集展獲得熱烈好評，如今將在北影舉行台灣首映。（編輯：張雅淨）1130520

#台北電影節
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