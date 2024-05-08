hito頒獎典禮25日登場 王心凌加入李千娜產後首唱

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（中央社記者洪素津台北8日電）2024 hito流行音樂獎頒獎典禮25日於台北小巨蛋登場，出席名單中有亮點，頒獎典禮上有從「浪姐」爆紅的王心凌，也有產後首亮相的李千娜，另外還有金曲歌后魏如萱。

王心凌從綜藝節目「浪姐」爆紅後的人氣一直延續至今，她去年推出全新專輯「Bite Back」，不但獲得全亞洲電台、數位，超過60個排行榜冠軍，2023的年度銷售統計出爐，王心凌也拿下五大唱片銷售排行榜的冠軍，好成績有目共睹。

這次王心凌也入圍2024 hito流行音樂獎最受歡迎女歌手獎項，更以歌曲「感情用事」拿下hito年度十大華語歌曲。

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李千娜相隔20年產下第3胎，坦言相關育兒資訊、現象和思維都必須調整，休養過後她將參與頒獎典禮，這也是她產後首次復出亮相，一回歸就要登上如此大的舞台，李千娜興奮大於緊張，迫不及待想在台北小巨蛋邀請歌迷們一起閱覽身為女性的多重宇宙。

金曲歌后waa魏如萱也確定出席流行音樂獎，身為「OH夜DJ」的魏如萱力挺頒獎典禮，她笑說：「這是我千拜託萬拜託來的機會，不管把我放在哪裡我都要參與，請大家沒有看到我之前，不准離開小巨蛋。」（編輯：吳協昌）1130508