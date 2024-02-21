首屆金狼獎公布入圍 王心凌Bite Back角逐6獎

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（中央社記者王心妤台北21日電）金狼獎旨在榮耀MV作品，今天公布第一屆入圍名單。歌手王心凌的Bite Back入圍6個獎項、陳奕迅「社交恐懼癌」入圍5獎緊追其後；最佳演員則包含影帝梁朝偉、吳慷仁等。

金狼獎以榮耀MV產業幕前、幕後團隊為目標，有11個獎項，本屆由「當男人戀愛時」導演殷振豪擔任召集人，知名MV導演陳奕仁擔任評審長，音樂人陳鎮川擔任典禮顧問，將於3月9日頒獎。

今年有超過700件作品角逐，陳奕仁透過主辦單位表示，金狼獎作為台灣首個專屬MV的獎項，光是選出入圍名單就是大挑戰，像是年度最佳MV獎除了考慮影像審美，也必須具有獨特性，並考慮市場需求及稀有度。

最佳年度MV獎競爭激烈，包含陳珊妮「你要去哪裡 ver.20240113」、?te壞特的Ho（l）e、 田馥甄「乘著無人光影的遠行」、 閃靈「護國山」、陳奕迅「社交恐懼癌」、王心凌「Bite Back」、陳奕迅「塵大師」等。

最佳演員獎星光熠熠，包含金鐘視帝薛仕凌、金曲歌王陳奕迅、金馬影帝梁朝偉、吳慷仁及鳳小岳、香港演員蔡思韵、袁澧林等。

最佳演唱表演獎入圍名單，包含陳奕迅 「塵大師」、蔡依林「OH LA LA LA」、楊乃文「墮落」feat.佛跳牆等片。（編輯：李亨山）1130221