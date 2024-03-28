李千娜將迎第3胎 寶寶心跳聲動人入曲

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（中央社記者洪素津台北28日電）懷孕6個月的歌手李千娜即將成為3個孩子的母親，縱使當了媽，她仍持續唱歌追夢，這次新歌也特別收錄了寶寶心跳聲，用歌曲寫下自己音樂人生故事。

暌違多年李千娜再度推出全新專輯「關．與妳」，堪稱「全家總動員」，一家子出人也出力，除老公黃尚禾共同參與發想企劃、音樂創作、拍攝MV，李千娜一對兒女也在MV亮相，而尚在腹中的寶寶也沒缺席，新歌中也加入寶寶的心跳聲，一家人全都參與專輯製作。

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李千娜時隔20年再度懷孕，她感嘆：「年紀大了體力真的有差。」不過她也提到，雖然身體難免有些不舒服，但自己的心理狀態比起20年前來得更成熟。

這次懷孕李千娜覺得和過去最大不同，就是產檢已全方位「升級」，除了心跳聲超清楚、影像也更清晰，「像是高層次超音波，就會看得很清楚他的長相比較神似誰，有一次還剛好照到他在尿尿，這種感覺真的很奇妙。」（編輯：龍柏安）1130328