王力宏金曲獎將獻唱致敬李玟 盼用歌聲追憶好友

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（中央社記者王心妤台北13日電）第35屆金曲獎將於29日舉辦，主辦單位宣布將邀請王力宏重現已故歌手李玟的經典歌曲，王力宏表示，希望透過歌聲致敬好友，也和歌迷一起回憶李玟永不褪色的經典。

李玟 李玟小檔案 本名：李美林 生日：1975年1月17日 出生地：香港 入圍暨得獎紀錄：TVB全球華人新秀歌唱大賽亞軍、第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎入圍、第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲、第8屆金曲獎世界華人作品類最佳女演唱人獎入圍。 代表音樂作品：DI DA DI、好心情、月光愛人、自己、過完冬季、愛我久一點、往日情、你是愛我的、刀馬旦。 看更多 關閉 生前曾入圍金曲最佳國語女演唱人獎（現改為最佳華語女歌手獎），也是首名站上奧斯卡頒獎典禮表演的華裔歌手，不料去年突然驟逝，讓各界唏噓不已，金曲獎今天也宣布將在頒獎典禮安排特別橋段懷念李玟，製作單位跟李玟家人溝通後決定由她的30年好友王力宏擔任表演嘉賓。

李玟家人今天透過協辦單位表示，李玟跟王力宏算是同時期從美國返台發展的歌手，兩人相知相惜，相信李玟知道是王力宏演出會很感動。

王力宏表示，收到邀請時心情很複雜，很榮幸能在重要舞台致敬好友，「另一方面，想到她已經離開我們，心中也充滿了悲傷。」王力宏也說，這段表演希望讓觀眾想起李玟曾給予的美好時光，也感受她對音樂的無限熱情，並永遠記得她的精神，期待跟歌迷一起回憶她永不褪色的經典。

第35屆金曲獎頒獎典禮將於29日在台北小巨蛋舉行，台視當天下午5時直播星光大道，晚間7時起直播頒獎典禮。（編輯：龍柏安）1130613