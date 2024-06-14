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金曲獎邀王力宏致敬李玟惹議 李遠：製作單位與家屬再溝通

2024/6/14 09:37（6/14 09:58 更新）
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歌手王力宏。（中央社檔案照片）
歌手王力宏。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北14日電）歌手王力宏將在第35屆金曲獎向已故歌手李玟致敬，但王力宏過去感情風波，引發部分歌迷不滿。文化部長李遠今天表示，各方意見文化部都有聽到，也充分理解背後意見，很快就決定由製作單位跟家屬再溝通一次。

第35屆金曲獎將於29日舉辦，主辦單位宣布將邀請王力宏重現已故歌手李玟的經典歌曲，王力宏表示，希望透過歌聲致敬好友，也和歌迷一起回憶李玟永不褪色的經典。

立法院今天繼續進行施政總質詢，李遠在步入議場時被媒體問及，如何看待王力宏將在金曲獎頒獎典禮致敬李玟卻引發部分歌迷不滿。

李遠表示，這件事情經過這一兩天，各方的意見文化部都有聽到，也充分理解這些意見背後為何贊成或不贊成，很快就決定由製作單位跟家屬再溝通一次。

李遠表示，整件事情是因為製作單位跟家屬願意這樣做，他必須尊重製作單位專業，也必須尊重家屬的想法。（編輯：楊凱翔）1130614

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王力宏金曲獎將獻唱致敬李玟 盼用歌聲追憶好友
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