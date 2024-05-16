金曲入圍梁靜茹陳奕迅成遺珠 李玟受限法規無緣特別貢獻獎

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（中央社記者洪素津台北16日電）第35屆金曲獎今天宣布入圍名單，本屆有303家公司，1568張專輯，2萬4071件作品參賽。評審團主席陳子鴻表示華語女歌手入圍激烈，梁靜茹、閻奕格是最大遺珠；男歌手則是陳奕迅。

陳子鴻表示，這次評選過程相當激烈，昨天開了長達12小時的馬拉松會議，其中華語最佳女歌手獎討論激烈，最少進行了5輪評選，且沒有任何一名女歌手在第1輪勝出，陳子鴻特別提到梁靜茹、閻奕格是這次最大遺珠，「真的討論相當久，也相當可惜。」

華語最佳男歌手的部分，陳子鴻特別提出陳奕迅，解釋不是因為粵語（語言部分）而沒有參賽資格，透露陳奕迅甚至有進入複選，「但結果就是大家討論出來的這樣子。」另外伍佰也有報名，不過評選票數並沒有過半。

除華語男女歌手競爭激烈，台語女歌手也讓評審團頭疼，陳子鴻表示，李千娜和孫淑媚都很可惜，「就是都差一點點，她們都很勇於嘗試新元素，在音樂的創新上一直往前走。」

鳳小岳以新人歌手之姿入圍金曲最佳新人獎，陳子鴻笑說：「大家都忘記他一開始是熱門音樂大賽出來的，我一開始看到他的名字也很驚喜，他真的很不錯，表現很好。」

這次蔡依林以戲劇「此時此刻」的主題曲「Someday Somewhere」入圍最佳作曲人獎，陳子鴻表示：「那一首歌很好聽啊！我們不太會管是誰做的，歌曲量太大了，真的不是因為蔡依林。」

另外日前不少人希望已故藝人 李玟 李玟小檔案 本名：李美林 生日：1975年1月17日 出生地：香港 入圍暨得獎紀錄：TVB全球華人新秀歌唱大賽亞軍、第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎入圍、第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲、第8屆金曲獎世界華人作品類最佳女演唱人獎入圍。 代表音樂作品：DI DA DI、好心情、月光愛人、自己、過完冬季、愛我久一點、往日情、你是愛我的、刀馬旦。 看更多 關閉 能獲頒特別貢獻獎，對此陳子鴻解釋：「可能就是要修改辦法，要有中華民國國籍，有稍微被討論到，但就是遺珠，法規就是這樣子。」（編輯：龍柏安）1130516