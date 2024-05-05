周蕙出道25年開唱 兩週瘦3公斤化身鑽石女神

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北5日電）美聲歌后周蕙出道25年首登台北流行音樂中心，她為此嚴格飲食控制，兩週內瘦3公斤，昨天一開場身穿湖水綠禮服登5米高鑽石吊台，化身鑽石女神引領歌迷墜入她的宇宙。

周蕙為求演唱會一切完美，進行嚴格飲食控制，兩週內瘦3公斤，為讓效果更好，她採取一天一餐，低碳低脂的飲食方式，「這兩週晚上如果肚子餓，我就會喝氣泡水讓自己有飽足感，多喝水有益健康也有飽足感，再不然就是趕緊睡覺。」

演唱會一開始，周蕙身穿湖水綠禮服登上5米高鑽石吊台，象徵這25年以來的情歌歷經時間的淬煉，成為一顆耀眼的鑽石，搭配演唱成名曲「約定」，讓歌迷聽得如癡如醉。

中場周蕙換上酷帥黑色蕾絲西裝，若隱若現在視覺形成反差，大跳百老匯舞蹈，精彩的15分鐘唱跳讓現場歌迷報以熱烈掌聲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

演唱會最後，為了不讓歌迷有遺憾，特別安排點歌環節，周蕙也有備而來，接受歌迷點歌，連唱將近10首歌曲，讓台下觀眾紛紛歡呼：「實在是太厲害！太會唱！」

周蕙為慶祝出道25週年，跨廠牌音樂公司推出「25」雙彩膠重磅超級精選，收錄橫跨1999年至2024年全時期金曲，也在演唱會現場限量販售簽名盤全數售罄，現場滿場觀眾共同見證周蕙25年來經典中的經典。（編輯：蕭博文）1130505