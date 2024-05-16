草東沒有派對隔7年推「瓦合」 角逐金曲最佳樂團等6獎

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（中央社記者王心妤台北16日電）草東沒有派對首張專輯「醜奴兒」就抱回第28屆金曲獎最佳樂團、新人獎、年度歌曲獎，歷經成員變化，相隔7年他們以「瓦合」再度入圍最佳樂團、作曲人等6個獎項。

草東沒有派對憑首張專輯「醜奴兒」囊括當年金曲獎最佳樂團、最佳新人、年度歌曲獎，成為最大贏家，去年推出第2張專輯「瓦合」，今年再入圍年度專輯獎、最佳華語專輯獎、年度歌曲獎、最佳樂團獎、最佳作曲人獎、最佳編曲人獎，共6項大獎。

草東沒有派對今天表示，能夠重啟作品並再回到舞台，對團員來說是很珍貴的，「很謝謝評審的肯定、謝謝所有為『瓦合』這張專輯付出的人們，也謝謝一路以來陪伴著我們的聽眾，這些認同與所有聆聽對我們來說都是最強壯的力量。」

草東沒有派對2016年發行第一張專輯「醜奴兒」後，初刷2000張供不應求，成為當時獨立音樂圈不可忽視的黑馬；去年5月推出專輯「瓦合」開始巡演，此張專輯在佳佳唱片排行榜前20名已佔據38週，而「醜奴兒」則累積在前20名榜上307週，實體銷售成績也備受肯定。（編輯：龍柏安）1130516