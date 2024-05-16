本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
金曲獎
入圍焦點
新聞專題
入圍焦點2/18
首頁 / 娛樂

金曲台語歌后黃妃平常心 鳳小岳爭新人慶幸沒放棄

2024/5/16 19:45（5/16 20:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員鳳小岳跨足歌手，將角逐第35屆金曲獎新人獎。（圖取自facebook.com/RhydianVaughanFansClub）
演員鳳小岳跨足歌手，將角逐第35屆金曲獎新人獎。（圖取自facebook.com/RhydianVaughanFansClub）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北16日電）第35屆金曲獎今天公布入圍，12度入圍最佳台語女歌手獎的黃妃感謝評審支持，表示會以平常心看待獎項；從演員跨足歌手的鳳小岳角逐新人獎，他表示沒有放棄音樂是個正確決定。

12度入圍台語歌后的入圍者黃妃今天透過經紀公司表示，是破個人紀錄連續4屆入圍；這次很喜歡其他入圍者作品，得不得獎都是保持平常心，感謝歌迷的喜愛與支持。

鳳小岳過去多以戲劇作品被觀眾認識，他此次以專輯「柒」入圍最佳新人獎。他今天透過經紀公司表示，不論得獎與否，入圍已經是他踏上音樂路很大的肯定跟支持，也讓他相信沒有放棄音樂是個正確決定。

影片來源：鳳小岳

曾發掘出林俊傑和阿杜的已故音樂人林秋離，去年獲頒金曲獎特別貢獻獎，他的遺孀熊美玲履行兩人約定並推出專輯「一路平安」，今年入圍最佳台語女歌手獎、最佳台語專輯、年度專輯獎。她感謝評審支持與製作團隊，「（還有）此刻在天上看著的林秋離老師與何厚華老師。」

林俊傑以新專輯「重拾＿快樂」角逐最佳華語男歌手獎，新歌「願與愁」也入圍最佳作曲人獎。林俊傑今天透過經紀公司感謝評審、家人和團隊成員，「讓這張20週年作品如此有意義！」林俊傑表示，目前尚未確定能否出席頒獎典禮，正在協調檔期中。

第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋頒獎。（編輯：陳政偉）1130516

黃妃以「十八般武藝」角逐台語歌后。（中央社檔案照片）
黃妃以「十八般武藝」角逐台語歌后。（中央社檔案照片）
#鳳小岳
#林俊傑
#金曲獎
#黃妃
延伸閱讀
金曲35楊乃文入圍8項最風光 林俊傑再角逐華語歌王金曲入圍梁靜茹陳奕迅成遺珠 李玟受限國籍無緣特別貢獻獎草東沒有派對隔7年推「瓦合」 角逐金曲最佳樂團等6獎黃妃笑言「追追追」不是人唱的 不斷練習成就經典回顧／金曲獎第34屆 完整得獎名單
鳳小岳
台東星空音樂會首波卡司 鳳小岳、呂思緯開唱台灣影視香港亮相 鳳小岳、李杏合演「租屋怪談」
林俊傑
CNBLUE高雄開唱秀台語 關心花蓮震災盼儘快恢復
入圍焦點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
草東沒有派對隔7年推「瓦合」 角逐金曲最佳樂團等6獎
172.30.142.11
更多編輯台推薦新聞：