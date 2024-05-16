金曲台語歌后黃妃平常心 鳳小岳爭新人慶幸沒放棄

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（中央社記者王心妤台北16日電）第35屆金曲獎今天公布入圍，12度入圍最佳台語女歌手獎的黃妃感謝評審支持，表示會以平常心看待獎項；從演員跨足歌手的鳳小岳角逐新人獎，他表示沒有放棄音樂是個正確決定。

12度入圍台語歌后的入圍者黃妃今天透過經紀公司表示，是破個人紀錄連續4屆入圍；這次很喜歡其他入圍者作品，得不得獎都是保持平常心，感謝歌迷的喜愛與支持。

鳳小岳過去多以戲劇作品被觀眾認識，他此次以專輯「柒」入圍最佳新人獎。他今天透過經紀公司表示，不論得獎與否，入圍已經是他踏上音樂路很大的肯定跟支持，也讓他相信沒有放棄音樂是個正確決定。

影片來源：鳳小岳

曾發掘出林俊傑和阿杜的已故音樂人林秋離，去年獲頒金曲獎特別貢獻獎，他的遺孀熊美玲履行兩人約定並推出專輯「一路平安」，今年入圍最佳台語女歌手獎、最佳台語專輯、年度專輯獎。她感謝評審支持與製作團隊，「（還有）此刻在天上看著的林秋離老師與何厚華老師。」

林俊傑以新專輯「重拾＿快樂」角逐最佳華語男歌手獎，新歌「願與愁」也入圍最佳作曲人獎。林俊傑今天透過經紀公司感謝評審、家人和團隊成員，「讓這張20週年作品如此有意義！」林俊傑表示，目前尚未確定能否出席頒獎典禮，正在協調檔期中。

第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋頒獎。（編輯：陳政偉）1130516

黃妃以「十八般武藝」角逐台語歌后。（中央社檔案照片）