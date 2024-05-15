金曲歌后蔡健雅新歌重拾跳舞技能 難到嘆頭痛

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（中央社記者王心妤台北15日電）金曲歌后蔡健雅新歌Hey Hey You是熱門台劇「不夠善良的我們」片頭曲，MV昨晚上架；她說，做配樂已是新嘗試，沒想到還要跳舞，要對嘴並跟其他舞者互動，更是難到頭痛的事。

Hey Hey You描述一段糾纏不清的感情，蔡健雅今天透過唱片公司表示，這首歌像是描述每個人長大後會看透過去糾結的心事，「知道原來這樣重複分分合合，就是彼此不適合，也不用再分析，過去就讓它過去。」

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蔡健雅表示，做電視劇的配樂已經是新的跨界嘗試，沒想到新歌MV還要挑戰多個技能，像是Hey Hey You要跳舞，「當然有些歌迷知道我在出道之前是一個舞者，但那是『恐龍年前』的事了。」

蔡健雅坦言，拍MV要對嘴、練舞、記走位，讓記憶力不好的她相當頭痛，有段要滑手機指揮且面對男子做動作的戲份，更是擔心比錯手勢、唱錯歌詞；但她也自稱個性不服輸，到最後，反而冒出「我就是要征服這個編舞」的念頭。（編輯：陳仁華）1130515