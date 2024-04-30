大巨蛋演唱會抽成無上限惹議 五月天阿信喊話：收費高沒問題

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（中央社記者王心妤台北30日電）台北大巨蛋演唱會抽成改無上限惹議，樂團五月天主唱阿信表示，「身為台北人，如果大巨蛋收費很高，我想也沒問題的。」若租金能回饋在市民上，那是最好的。他也跟歌迷相約近未來的台北見。

阿信今天在Instagram表示，將近10年沒在台北舉辦過大巡演，雖然台北流行音樂中心跟台北小巨蛋都是很棒的場地，現階段卻已無法完整呈現五月天的演唱會規模。

阿信說：「運動賽事很重要，而流行音樂也都努力，有時候看到日韓的水準，我想說本土的幕後從業人員，真的一點也不差。」

阿信提到，歌手跟運動員一樣青春有限，台中有洲際棒球場、高雄有世運主場館。而五月天始終在等待台北的適合場地，五月天能在北京鳥巢舉辦10場演唱會，或是「挑戰8場上海8萬人」，「除了熱情的觀眾令我們動容，能夠在那樣殿堂級的場地演出，也讓我們銘記於心。」

阿信表示，「身為台北人，如果大巨蛋收費很高，我想也沒問題的。」如果租金能回饋給台北市民，那是最好的結果。

阿信提到，「台北是一座低調而偉大的城市，身為台北出身、台北長大的我，有最多的回憶與故事。在這座城市，如果一生只有一場五月天，我相信總有一天，我們能為台北人辦一場能記得一輩子的演唱會。」他也對歌迷喊話「在近未來的台北見」。（編輯：張雅淨）1130430