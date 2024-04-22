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動力火車唱大巨蛋意見不同 尤秋興笑問不能作夢嗎

2024/4/22 14:13
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（中央社記者王心妤台北22日電）雙人演唱組合動力火車高雄「都是因為愛」演唱會昨晚落幕，尤秋興許願想到台北大巨蛋開唱，但顏志琳擔心票難賣，讓尤秋興作勢生氣說，「為何不能作夢」，甚至笑說兩人可單飛。

尤秋興昨晚在演唱會後受訪表示，歌手蘇芮曾傳簡訊表示，若動力火車在大巨蛋開唱，她會第一個買票入場，這件事讓他開始期待能唱進大巨蛋，「我一直說不太可能，要一次賣完不容易，但今天覺得好像可以作夢。每個場地都是一個指標，就像去台北小巨蛋開唱才是有地位，大巨蛋就是另一種目標。」

顏志琳認為，大巨蛋觀眾數太多，擔心票難賣。尤秋興聽完作勢生氣回應：「我不懂為何不能作夢，那就他唱他的，我唱我的。」

昨晚演唱會尾聲首播動力火車跟歌手林俊傑合作的新歌「俯衝的靈魂」，尤秋興表示，第一次聽到就覺得是很棒的歌，加上一起拍MV，「就覺得我們也要努力一點，比如合聲，像是我們錄音好又換他錄音，我們就要和音更好一點。」而動力火車的新專輯有望今年推出。（編輯：張雅淨）1130422

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