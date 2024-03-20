雲林洋蔥種植面積大增 農糧署多方管道平穩價格

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣政府指出，縣內洋蔥種植面積今年增至約700公頃，占全國45%。農糧署今天表示，氣候變遷及價格上漲等因素，導致種植面積增加，已透過外銷、冷鏈等方式平穩價格。

根據農糧署最新統計，113年期國產洋蔥種植面積約1668公頃，產量約8萬2185公噸，主產區為雲林縣占45%，其次是屏東縣占24%。

農糧署蔬菜及種苗產業組副組長徐惠瑩今天接受中央社記者電話採訪時指出，雲林今年洋蔥種植面積超越屏東的原因，包括連作障礙、近年價格好及氣候異常，導致種植區域轉移到中部地區。

徐惠瑩表示，洋蔥今年全國種植面積與去年相比增加31%，相對產量也增加，農糧署將透過外銷及冷鏈系統等方式，平穩價格，調節市場供需，截至3月18日止已外銷韓國、馬來西亞等國家168公噸，陸續與其他國家洽談。

雲林縣農業處長魏勝德指出，去年雲林縣洋蔥種植面積為287.22公頃，今年預估約700公頃，面積暴增，近日進入盛產期。

雲林縣台西鄉農會總幹事林添祥表示，農會預防供銷失衡問題，採購200多袋洋蔥分送給洽公的民眾，鼓勵大家多支持國產農產品。

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中國醫藥大學北港附設醫院營養師張慈玲說，洋蔥富有維生素A、維生素C、硒元素、槲皮素及鎂等，具有抗氧化及抗發炎作用，有助於降低心臟病風險，維持心血管健康，宜多食用。

張慈玲表示，洋蔥烹調方式多樣化，高溫烹調雖會流失較多營養素，但可以降低洋蔥的辛辣，減少腸胃道刺激。料理方式，包含涼拌沙拉、洋蔥炒蛋、洋蔥濃湯、咖哩等，都十分美味。（編輯：戴光育）1130320