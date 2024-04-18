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雲林西瓜進入產季 生長期少雨溫差大更脆甜

2024/4/18 15:17（4/18 16:01 更新）
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雲林縣瓜農近日開始採摘西瓜，由於今年生長期間無雨，且3月時日夜溫差大，造就西瓜的甜度、脆度更勝以往。 中央社記者姜宜菁攝 113年4月18日
雲林縣瓜農近日開始採摘西瓜，由於今年生長期間無雨，且3月時日夜溫差大，造就西瓜的甜度、脆度更勝以往。 中央社記者姜宜菁攝 113年4月18日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林縣瓜農近日開始到濁水溪採摘西瓜，由於今年生長期間少雨，瓜農花更多心力防治病蟲害，增加耕種成本，不過3月時日夜溫差大，造就西瓜的甜度、脆度更勝以往。

根據雲林縣農業處統計，112年雲林縣西瓜總面積約713公頃，主要集中在崙背、二崙、西螺和四湖等鄉鎮。

雲林縣二崙鄉長鍾東榮今天告訴中央社記者，今年西瓜品質好，目前進入採收期，小瓜每台斤約新台幣8到10元，大瓜每台斤12元起跳，價格較去年略高。

二崙鄉公所指出，西瓜預計下週進入盛產旺季，公所將於5月4日在自強果菜市場舉辦西瓜節，讓更多人知道雲林的西瓜不論是甜度、脆度和水分表現絕佳，現場準備3萬到5萬台斤的西瓜讓民眾免費試吃。

去年雲林西瓜王得主廖金昌的兒子廖營餘說，濁水溪的西瓜近日開始採收，今年生長期缺雨水，病蟲害較多，無形中增加耕種成本，但今年3月日夜溫差大，反提升西瓜的甜度、脆度更勝以往，光是甜度就超過12度。

廖營餘表示，由於西瓜種植地點較為偏遠，瓜農為防範宵小半夜竊盜，所以在為期1個月的採收期都會睡在田間。

雲林縣西螺警分局說，警方在採收期間會加強巡邏，增加見警率，同時也呼籲瓜農如果看到可疑人士出沒，立即報警。（編輯：謝雅竹）1130418

#雲林縣農業處
#雲林縣
#西瓜
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