台東枇杷產量較往年少3成 嘗鮮要趁早

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）元宵將至，台東縱谷的早春枇杷也陸續上市。受到去年2個颱風影響，產量比往年少3成，價錢略為上揚，民眾嘗鮮要趁早。

這幾天台東縱谷台9線初鹿至鹿野段可看到路邊的攤販已有少量枇杷上市。初鹿地區的枇杷產銷班今天採收首批送到北農拍賣，預估1台斤可賣到新台幣300元，比往年的價錢還好。

台東縣農會理事長楊招信接受媒體聯訪表示，現在盛產的品種是「長崎早生」種枇杷，果實大又飽滿，但受到去年颱風吹斷果樹，開花期沒有花，產量比往年減少3成。初鹿地區還有另一個「茂木」品種，果實稍微小一點，但一樣香甜，同樣去年颱風災損嚴重，吹斷的樹枝上一直長出新葉，不開花，整片果園幾乎看不到套袋。

農業部台東區農業改良場助理研究員陳筱鈞表示，枇杷主要的開花季節就是9月到11月這段時間，那偏偏颱風又這個時候來，所以如果這個時候發生頂梢折損或者受損的現象，其實後續枇杷就不容易開花了。

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台東縣農業處表示，去年風災後農業部公告，台東縣農業災損列為全品項補助地區，枇杷核定每公頃現金救助10萬元。

台東縣無黨籍議員潘貴蘭表示，台東縱谷的枇杷是全台最早上市，每年入春或是元宵節陸續上市，3月中旬達到盛產，直到4月中旬都還吃得到，清明節連假歡迎遊客到鹿野吃枇杷，順便到鹿鳴春的鹿茶食屋，品嘗二代青年茶師所烘焙的鹿野紅烏龍。（編輯：黃世雅）1130222