台東聖安宮擴大愛心發放 永安村每戶都有免費粽子

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）往年台東縣鹿野鄉永安村聖安宮在端午節會發放粽子給低收入戶和獨居老人，今年擴大發放全村，每戶都有10顆，主委李樹根今天帶著婆婆媽媽開始包粽子。

今天上午約30名平均年紀超過70歲的婦女聚集永安村聖安宮，有人忙著洗粽葉，有人煮糯米，有人包粽子，大家分工合作，許多長輩很開心能聚在一起展現手藝，李樹根說，「現在村內只有長輩會包粽子」。

鹿野鄉永安村聖安宮往年端午節都會包粽子免費送給村內低收入戶或是獨居老人，讓他們也能夠歡度節慶，今年李樹根決定擴大發放給每戶。

李樹根說，端午節必須包粽子祭拜祖先，因此過去家家戶戶都會包粽子，但現在年輕人較少返鄉過節，老人家包粽子很辛苦，包了一大堆也吃不完，因此由聖安宮號召大家一起包粽子，再分送到每戶人家。

李樹根說，包粽子的經費除了縣議員潘貴蘭贊助外，還有信徒捐款，以及聖安宮的經費，預計包2000至3000個，每戶10個，這2天完成發送，讓村民都能感受到溫暖。（編輯：謝雅竹）1130607

往年台東縣鹿野鄉永安村聖安宮在端午節會發放粽子給低收入戶和獨居老人，今年擴大發放全村，每戶都有10顆，7日上午許多婦女聚集聖安宮，大家分工合作包粽子中央社記者盧太城台東攝 113年6月7日