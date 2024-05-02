池上拼裝電動車事故已釀2死 議員疾呼立法規範

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）池上著名景點金城武樹、伯朗大道及自行車道，拼裝電動車事故頻傳已釀2死，議員疾呼立法規範，給予業者與遊客保障；台東縣府表示，會先訂定管理辦法，再訂自治條例送議會同意。

台東池上鄉金城武樹與伯朗大道景點，1月26日發生4輪電動車車禍，造成21歲張姓女子送醫不治。

張父今天接受中央社記者電話訪問表示，當時4輪電動車上有4人，車子離開金城武樹後在伯朗大道上失控撞上護欄，導致女兒頭破血流，當場失去生命跡象，送醫後仍回天乏術。

張父說，這種3輪或4輪電動車操作不靈活，但速度快，很容易失控失事，尤其車上又坐這麼多人，但無法可規範，盼望中央與地方能立法規範，這種類似拼裝型電動車最好禁止行駛，或應有專人駕駛，而不是丟給遊客自行駕駛，「希望不要再有同樣的憾事發生」。

根據台東縣警察局和池上鄉鎮所統計資料，去年池上鄉3輪已上電動拼裝車造成逾60件意外事故，導致1人死亡、1名3歲男童重傷；今年1月則是張姓女遊客送醫不治，日前又有4輪電動車，因操作不當摔進田裡，造成駕駛頭破血流。

前台東觀光協會理事長、無黨籍縣議員潘貴蘭表示，池上自行車數量約5000輛，多次傳出車子掉入田間或邊坡意外，遊客受傷後才發現車子違法，保險公司不受理投保，遊客求償無門，轉向業者提告。

潘貴蘭說，省力、舒適電動車時速恐逾40公里，也有暴衝危機，高雄等縣市均已納管，保障遊客安全，不能因為不合法就不管，否則必影響觀光；她建議台東縣府或中央政府重視這問題，儘早立法規範讓業者與遊客都有保障。

當地租車業者表示，台東各地3輪以上電動車款式多，多是拼裝車，無法掛牌合法上路，僅少數業者投保產品責任險，前提是機械故障才能賠，衍生很多糾紛，盼縣府制訂自治條例輔導領牌。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，中央法規慢車定義是指以「人力為主、電力為輔」，縣府目前2階段訂定管理辦法、條例。第1階段先制定慢車管理辦法，依照中央定義的慢車，以人力為主、電力為輔3、4輪車輛，訂定管理辦法；第2階段則是針對純電力觀光導覽用車（非正式名稱），訂管理自治條例後，送議會審議通過後，方可發布實行。（編輯：陳仁華）1130502